Vi må ta stilling til om vi vil prioritere kortsiktige økonomiske interesser, eller om vi vil bevare natur og fremme folkehelse. Kjønstadmarka på Nesset står i fare for å reduseres fra skog til park.

Kjønstadmarka er ikke bare en hvilken som helst skog - den er den største gjenværende grønne lungen i vårt nærområde. Den representerer, som vi har hørt i dag, en oase av naturressurser mellom byggefelt og jordbruk. Den er et habitat for sjeldne og truede arter. Det er en skog med et mylder av stier. Det er en sone som beskytter for vær og vind, med en helt spesiell atmosfære. For skoler og barnehager er det et viktig utendørs klasserom, og en lekegrind. En arena der ungene våre kan utforske, lære og utvikle et forhold til naturen som vil forme deres interesser og verdier for resten av livet. Den er tilgjengelig uten bruk av bil, den er tilgjengelig for barn uten følge av voksne. Hva er meningen med noen ekstra hus hvis man reduserer grunnlaget for god livskvalitet?

Vi vet og nå at folkehelsen er direkte knyttet til tilgangen på grønne områder som Kjønstadmarka. Studier viser gang på gang at nærhet til natur har en positiv innvirkning på fysisk og psykisk helse.

Miljødirektoratet skriver på sine sider: Lett tilgang til grøntområder øker sjansen for at du tar deg en tur ut og faktisk fortsetter med å være aktiv ute. Dermed er det mer sannsynlig at du unngår helseskadelig stress, overvekt og får bedre humør. Slik etableres den gode sirkelen og du er i gang med et sunnere liv.

Videre skriver de: Å legge til rette for grønne områder nær der folk bor, er et treffsikkert tiltak som også bidrar til å utjevne sosial ulikhet i helse. Forskning har vist at det også gir lavere forskjell i dødelighet mellom rike og fattige.

Å bevare Kjønstadmarka er derfor ikke bare et spørsmål om naturvern, men også en investering i folkehelsen vår, og den er det vanskelig å sette en prislapp på.

I tillegg må vi erkjenne vårt ansvar i lys av FNs Bærekraftsmål og Naturavtale. I 2019 kom FN’s naturpanel med en rapport som slo fast at ødeleggelse av natur, og tap av dyr- og plantearter, går raskere enn noen gang i historien. Vi er inne i en tid der konsekvensene av global oppvarming skyter fart. Vi vet at tiden er i ferd med å renne ut, at vi gang på gang mislykkes i å oppfylle de målene vi setter oss. Vi vet at mange bekker små gjør en stor å. Det vi ikke vet er hvor mye av skogen vi kan bygge ned før vi knekker det lokale økosystemet og legger skogen brakk for liv. Hvorfor skal vi teste grensene?

Norge, til tross for sitt ønske om å fremstå som en naturforkjemper, er i følge NRK’s oppsynsmannen, det landet i verden som bygger ned mest natur per innbygger. Dette er en sjokkerende trend som ikke kan fortsette. Her har vi en mulighet til å vise at vi i Levanger vil være med på å snu trenden. Vi vil være en del av løsningen.

Jeg appellerer derfor til våre lokalpolitikere og beslutningstakere:

Legg til side gamle vedtak. Vurder saken i dag, med dagens kunnskap i hånd. Lytt til stemmene i lokalsamfunnet, lytt til foreldre, til lærere, forskere og ikke minst til barna. La oss ta beslutninger som er basert på solid vitenskap og en langsiktig visjon for både region og planet. Jeg vil minne om at vi som lokalpolitikere har en plikt til å representere beboernes interesser og sikre at lokalsamfunnet forblir levende, grønt og livskraftig. La oss nå stå sammen for å bevare Kjønstadmarka som et symbol på vårt engasjement for naturen, vår forpliktelse til folkehelsen og vår tro på en bærekraftig fremtid.

Martin von Heimburg presenterte denne teksten som en appell i et åpent møte for Kjønstadmarka 4 den 6. mai.