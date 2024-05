Første stans på turen var et besøk ved Rostad gård, hvor vi fikk en lang og detaljert gjennomgang av gårdens historie.

I tillegg til en generell beskrivelse av gården, fikk vi en grundig fortelling om historiene til Ole Richer som var vår statsminister i Stockholm 1884-88 i unionstiden med Sverige. Etter Ole Richers død ble gården drevet av hans forlovede, Ebba Astrup. Gården drives også som et barnehjem.

Neste stopp var ved Gangstad Gårdsysteri, hvor fikk en flott orientering om gården og gårdens osteysteri. Vi fikk også prøve smake på gårdens nydelige oster og is.

Gårdsysteri-besøk

Derfra besøkte vi Hustad kirke. En liten steinkirke fra 1150. Kirken har plass til 150 personer. I sakristiet står Odin-steinen, en anslagsvis 90 centimeter høy stein. Denne ble funnet i 1962 da det ble gravd opp et nytt gravsted.

Odin-steinen står i sakristiet i kirken. Foto: Innsendt

Det spesielle med denne steinen er at i den øverste delen av steinen er hugget ut et kristent kors. I den nederste delen er det hugget ut et bilde av Odin. Selv etter kristningen av Norge var det tydeligvis noen som ønsket å helgardere seg ved å fortsatt ha et bein i den gamle reigionen. Steinen antas å være fra perioden år 900-1100.

Utenfor kirken var det satt opp en statue som et minne over alle britene som falt i kampene i aprildagene i 1940.

Utenfor Hustad kirke er det reist en statue til minne om britiske soldater som falt i kamper ved Krogs gård i april 1940. Foto: Innsendt

Vakre motiv i Hustad kirke. Foto: Innsendt

Imponerende gårdsbruk

Turen ble avsluttet med et besøk på Berg gård. Her er det bygd opp et imponerende gårdsbruk, både som et tradisjonelt gårdsbruk, men også for videreforedling av gårdens produksjon med et eget slakteri, hvor de slakter og foredler gårdens frittgående griser, og med eget gårdsutsalg.

Vi avsluttet dette besøket med et nydelig måltid på Slakteriloftet med svinenakke fra frittgående gris og karamellpudding. Ut fra tilbakemeldingene jeg fikk på turen heim, så ble dette en svært vellykket tur.

Egil Lutdal

Pensjonistene koste seg på tur i finværet. Foto: Innsendt