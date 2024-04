Roksvåg er ute i avisa igjen, nå er det redaktør som skal settes på plass, forrige uke var det Arbeiderpartiet. Riktignok sitert fra administrasjonsutvalget, da Trine Reitan definerte ordet prioritere. Ja da var det for negativt, vi måtte tenke glade positive tanker. Mindfullness vil nok gi oss pluss i kassa. Om vi ser kommunen som et skip som holder stø kurs mot land så gir ikke kapteinen ordre om kursendring, redningsvest eller å gå i livbåtene. Neida, han ber alle om bord tenke positive tanker, om vi tror det går bra - så gjør det det.

Representanten Roksvåg ytrer videre at de ikke har noen avtale om at Vukulista skal få noe ut av samarbeidet, er det da slik å forstå at en samarbeider med de blå for å ikke få noe gjennomslag? Akkurat det klarer jeg ikke å tro, eller det kan jo være at Vukulista er høyrevridd og funnet en sann venn. Noe annet som nesten ikke er til å tro, er at Roksvåg igjen uttaler seg i en sak han er inhabil i. Det er om ikke annet uprofesjonelt.

Når vi da er innom det politiske fargekartet så er mitt inntrykk at noen av disse fargene begynner å bli noe blasse. Roksvåg beskriver Knut Snorre som en god kaptein på skuta, som en verdalspatriot, Pål Sverre beskrev han nettopp som sekretær som ikke hadde gjennomført oppgaven sin. Hvem har rett? Min opplevelse er at det Høyre vi faktisk har jobbet godt samens med i flere år, og har hatt spennende saker med, ser ut til å ha forsvunnet helt. Det virker som at den politiske sjelen har blitt ofret for å få et kjede rundt sin hals. Synes nesten at det er litt trist. Tenker på at vi kan døpe om posisjonen til Vukupartiet. Ikke så mye Verdalspatriotisme der, derimot et tungt engasjement for Vuku som er en DEL av Verdal kommune og ikke omvendt.

Misforstå meg rett, jeg har ingen ting imot Vuku, og jeg bøyer meg i støvet for alt hva de har oppnådd. Men ikke Vuku for ENHVER pris. Der går grensa. Det blir ikke flere leger av å bygge et senter der. Det blir heller ikke flere leger av at kommunedirektøren må gå. Det er legemangel i hele Norge og utfordringen blir derfor å gjøre Verdal kommune attraktiv for leger. At det er gode skoler, gode fritidstilbud og godt å etablere seg og bo i Verdal. Ikke bare for leger forresten, men for alle mennesker og yrkesgrupper. Vi trenger folk.

Ingen i hele verden kan bruke mer penger enn det som kommer inn. Nå skal det bygges en ny skole på Stiklestad. Dette er utsatt så mange ganger at det er betimelig å spørre om Verdal kommune kan høste økonomiske gevinster av dette prosjektet. Hele organisasjonen/ enheter i kommunen har vært pålagt å drifte effektivt og forvalte sitt pund på en god måte av oss politikere. Samtidig som at det pøses ut penger på for eksempel både drift og vedlikehold av en skole som skulle vært nedlagt i 2017, er dette greit da?

Kjære leser, å be folk tenke positivt for å få snudd et økonomisk uføre minner meg om er kristenekstremisme som samler inn penger til seg selv med å love beskyttelse og frelse fra både det ene og det andre om du bare betaler inn nok. Roksvåg etterlyser gladsaker, det kan jo hende de kommer med å ta ansvar.