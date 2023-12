11.12. 2023 Budsjett 2024

Sak 131/2023 pkt.15 Salg av fritidssentret (verbalforslag AP/V/INP) enstemmig vedtatt.

Endeling ser det ut til å lykkes for kommune administrasjonen med trofast støtte fra AP å kvitte seg med Arken. I mer enn 12 år har de argumentert for salg eller rivning av Fritidssentret uten å ha på plass alternativ møteplass i sentrum.

Arken har en lang historie og har tjent godt som lokale for større og mindre arrangement og som treningslokale og konsertarena for sang og musikk og dans og ikke minst folkemøter.

Mandag 29.august 2011 arrangerte Verdal Pensjonistlag, Coop Pensjonistforening, Trones Pensjonistlag, Fagforbundet Verdal Pensjonistgruppe, Aker Verdal Pensjonistforening og Innherred Sykehus Pensjonistforening åpent møte om eldreomsorgen og samhandlingsreformen. Innleder var Liv Thun Pensjonistforbundet N-T. Paneldebatt med Stortingsrepresentantene Gerd Janne Kristoffersen, Robert Eriksson, Lars Myraune og Christina Ramsøy. I tillegg til møtets hovedsaker, ble behovet for utvidelse av Arken også påpekt i flere innlegg. Kommunestyret vedtok 12.12.2011 enstemmig et forslag fra SP, H, FRP, V og SV om å utrede drifta av Arken.

I heftet «Utbygging av Arken, ei historie om pensjonister som ville utføre dugnad» (2011-2015) forteller vi historia om hvordan ønsket om dugnad på et kommunalt bygg ble et problem for kommuneadministrasjonen, fordi den ikke ønsket å stå som eier av bygget.

Dette er historia som viser at en sak kan treneres ved å «utrede» alternativ, som ikke er etterspurt av de folkevalgte.

Dette er historia som viser makta til pensjonistforeninger når de klarer å organisere et samarbeid, tilbakevise uholdbare kalkyler og påståtte lovregler og ikke gi seg.

Våren 2014 fikk de frivillige organisasjonene tilbud fra kommunedirektøren om å overta Arken for kr.1,-. Konklusjonen på møtet som skulle avklare om frivilligheten ville overta Arken som Frivillighetens hus ble:

Frivillig lag og organisasjoner i Verdal er ikke interessert i å overta Arken. Kommunen må fortsatt stå som eier av bygget. Frivilligheten ønsker å bidra med utbygging av storsalen i Arken. Verdal kommune vil sammen med frivilligheten se på hvilke muligheter vi har for å realisere utbygging av storsalen i Arken. Det opprettes ei arbeidsgruppe som fører dialogen og samarbeidet videre med Verdal kommune.

Så endelig vedtar kommunestyret enstemmig 29.09.2014 ei investeringsramme på 1.mill for tilbygget til storsalen på Arken og dugnadsarbeidet gjennomføres med ei kostnadsramme på langt under halvparten av det konsulentselskapet antok.

Men driftsansvar for et møtelokale i sentrum ville ikke kommunen ta på seg.

Arkens framtid som Folkets Hus eller «Aktivitetshus for alle» var tema på folkemøte i regi av Verdal Eldreråd høsten 2018. Møtet nedsatte et Interimsstyre med representanter fra 6 av de 13 frivillige organisasjonene som var til stede.

I tett samarbeid med organisasjonene avklarte Interimsstyret hva som måtte gjøres og hva som kunne gjøres med Arken.

Men allerede i forslag til budsjett 2020 foreslår rådmann å starte prosess med salg av Fritidssentret. Salgsforslaget får støtte fra AP/FRP/H, men nyvalgt flertall med SP stopper dette.

Forhandlingene mellom Verdal kommune og Interimsstyret for Arken trekker ut, fordi kommunen ikke vil ta noe driftsansvar for et all - aktivitetshus / Folkets hus i sentrum.

Våren 2022 konkluderer Interimsstyret for Arken med å trekke seg.

Uten den kampen vi har ført for å kreve at kommunen har et ansvar for å legge til rette for de frivillige organisasjonene hadde nok ikke dette punktet stått i det vedtatte budsjettet for 2024:

Det bevilges 30.000, - som tilskudd til de 13 samfunnshusene i kommunen, totalt 390.000, - Bevilgningen dekkes ved bruk av kraftfondets renteavkastning.