Levanger var en travel handelsby, med lave trehus, med butikker av alle slag, og folk og unger over alt! Det var lyder, mange slags lyder, og deilige lukter fra tilberedning av mat eller fra diverse verksteder, og alt virket og var trygt for oss som bodde i denne byen hvor alle kjente alle!

Det var flere parker med plener og trær, blomsterbed og busker, benker til å sitte på og det var en selvfølgelighet at alle gjorde sitt for å holde disse «grønne lungene» i orden!

Nå er byen blitt noe, -ja veldig annerledes! Det bygges og det bygges, tettes igjen, og hver en liten åpning, mot sjøen, for eksempel, skal «mures» igjen så ingen andre enn de som bor i de nye høge husene skal kunne se et nydelig Levanger-sund, Staupshaugen, havne-området og videre mot Ytterøy og Inderøy! Alt av utsikt skal «mures» igjen. Hver en liten åpen plass skal bebygges, helst med noe høgt slik at det blir mest mulig innstengt. Hvor blir det av den gamle «trivselen» i en slik by? I andre byer er det til og med «revet» bygg for å få bedre utsikt og triveligere områder! Nå har vi oppdaget en liten åpen plass helt ved siden av et travelt vegkryss, «Musum-korsen», like ved Elberg fotballplass! Her er det mye bekymring om hva man bør og skal bygge, fortest mulig, for å tette igjen, og få opp et slags hus her også!

Tenk om det ble ei plen her, med noen små trær/busker, noen stødige benker og et par steinbord som tålte regn og snø, året rundt. Bilene som kommer fra fire (4) kanter her og ofte i stor fart, fikk en bedre oversikt og det ble et tryggere kryss, enn om den nå åpne plassen ble bebygd med et hus!

Vi som går turene våre hver dag, leiter ofte etter et sted å sitte ned, for å ta en hvil, eller vi møter noen som vi kunne tenke oss å prate litt lenger med, men benker rundt om er det lite av!! Denne lille plassen ville kunne bli en liten OASE, ikke bare for de som trenger å sitte ned litt på treningsturen, men også ville litt beplanting og litt plen gjøre stedet litt mer «vennlig»! Jeg håper inderlig at denne unike plasseringen av en «åpen plass» ville forbli et sted man gledet seg over, og for de som har sine boliger i nærheten, ville dette bli et flott sted å møtes som naboer! Vi har enda et behov for å møte andre mennesker og å ta en prat og da er dette et sted som er «midt i blinken» og en liten og vakker plett som vil gi området noen pluss! Det kan bli vanskelig siden, å finne slike plasser for nå er det meste av «åpne plasser», trivselssteder for «hvermansen», murt igjen av de som tror at byen blir mer attraktiv dess mer/flere store hus man får bygd. Jeg skal prøve å overbevise de fleste om at det er utsikt, og helst utsikt til rennende eller stille vann, fjell og åpne områder som de fleste vil besøke og å bo!

Jeg håper at flere åpne plasser» kan «trylles frem», men mulig er det for seint å gjøre Levanger by til et sted man reiser til på grunn av at det er tatt hensyn til at det skal være så fint tilrettelagt for alle generasjoner, dette med å trives! Hvem skal vi beundre om denne lille plassen blir et trivsels- sted for mange.

Hanne Holthe Munkeby. Jeg har vokst opp midt i byen og kjente alle de små «lungene» /hvileplassene som nå er omtrent borte.