Levanger Kommunestyre skal i møte onsdag 22.5.24 behandle og vedta kommunens årsregnskap for 2023. Kommuneregnskapet kan i utgangspunktet for mange fortone seg som en labyrint med mange skjema fylt med tall, og hvor det ikke er enkelt å se sammenhenger.

Regnskapet viser et netto driftsunderskudd på 30 mill kr. (Etter tilbakeføring av avskrivninger og utgiftsføring av avdrag på lån). Samtidig viser note 1 i regnskapet at arbeidskapitalen, dvs betalingsevnen er forbedret med 71 mill kr. Dette er et interessant mønster. Normalt vil en virksomhet med underskudd også vise en redusert arbeidskapital, dvs svekket betalingsevne. Her viser ikke underskudd og betalingsevne samme forløp, beløpene går motsatt av hverandre.

Note 1 viser en forklaring på denne uvanlige sammenhengen. Men her brukes tekst og beløp på en slik måte at bildet ikke er lett å lese. For eksempel angis at netto investeringsutgifter utgjør -6 mill kr. Det ser ut som om dette egentlig er et plussbeløp, som delfinansierer underskuddet. Noten angir videre at endring i ubrukte lånemidler utgjør 96 mill kr.

Mitt spørsmål til Kommunedirektøren blir om

1. det er mulig med en mer pedagogisk forklaring på sammenhengene her og

2. om det er riktig forstått at kommunen har tatt opp lån i størrelsesorden 96 mill kr på forskudd, som skal benyttes på kommende investeringsprosjekter? Vil dette i så fall gi en likvid baksmell i neste omgang, samt netto påløpne renteutgifter før investeringsprosjektet gjennomføres?