«Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv»…sjelden har Arnulf Øverland sine ord vært mer treffende.

Gazastripen, et område på størrelse med Inderøy kommune, eller for å dra det nærmere, litt over halvparten av Levanger kommune.

Til nå er langt over 14 000 mennesker drept på Gaza. Langt over 6000 av disse er barn. Familier blir utslettet, i tillegg blir mange både barn og voksne skadet. Barn opplever å se sine foreldre, søsken, naboer, venner dø. Bombedrønn og hus og områder bli lagt i ruiner. Barn og voksne som gråter i redsel og smerter. Barn som mister utdanning og fremtidshåp og mangler humanitær helsehjelp, mat, rent vann og strøm og ikke minst trygghet. Store traumatiske hendelser. Vi har kunnskap om at barn som utsettes for store traumatiske opplevelser og mangel på omsorg gir store negative konsekvenser både i oppveksten og videre i oppveksten og inn i voksenlivet.

På Gazastripen, et av verdens tettest befolkede områder er det ingen steder å gjemme seg for det israelske bomberegnet. I henhold til folkeretten har Israel rett til å forsvare seg. Hamas brutale terrorangrep utløste den siste voldsbølgen fra Israel, men Israels okkupasjon og blokaden av Gaza har allerede vart i mange år. Derfor var også den humanitære situasjonen på Gaza prekær allerede før angrepene startet. Nå er det en katastrofe. Israel har blokkert Gazas forsyninger av vann, drivstoff, mat, strøm og medisiner med konsekvenser som at skadde må opereres uten bedøvelse og at nyfødte barn står i fare for å dø på grunn av manglende strøm til kuvøser. Samtidig som sykehus bombes og beleires. Dette er krigsforbrytelser. Kollektiv avstraffelse, som går utover uskyldige barn og mennesker. Det virker som om folkeretten ikke gjelder for alle.

Uretten rammer også langt utover Gaza. På Vestbredden øker mishandlingen og ydmykelsen av palestinere som blir arrestert. Ifølge FN er det et økende antall som tar til orde for folkemord på palestinere.

Verdenssamfunnet lar massakren i Gaza skje, og kun verdenssamfunnet kan stoppe den. Som medmennesker er det vår plikt å gjøre alt vi kan for å forhindre et folkemord. Vi må kunne fordømme det grusomme terrorangrepet på sivilbefolkningen i Israel, og samtidig kreve at Israels brutale krigføring tar slutt. Vi må ikke gi oss før vi ser at våpnene legges ned.

Vi skal ikke tåle uretten, men vi må tåle å se realitetene i denne forferdelige krigføringen som nå skjer. Vi kan ikke være likegyldige til lidelsen til det palestinske folket. Og vi må aldri, aldri vær stille om det, men tydelig uttrykke at den her krigen må stoppes.

Siv Skjerve Bjøru

Levanger SV