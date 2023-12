Nå står vi et veiskille mellom å lytte til tillitsvalgte, eldrerådet, ungdomsrådet og frivilligheten eller å velge å ikke lytte til dem.

Jeg har som en hovedregel å lytte til de står med skoene på, og her har Arbeiderpartiet sammen med Industri og næringspartiet, og Venstre gjort sitt ytterste med å forme en politisk retning fra de innspillene som har kommet inn. Det vil være utrolig merkelig for meg om flertallet i kommunestyresalen ikke velger å lytte til de som virkelig har skoene på i vår kommune.

Vi har lest i avisen at både elever og lærere ytret bekymring for manglende praktiske opplæringsmidler i skolen, og som tillitsvalgt i Aker Solutions Verdal treffer jeg mange dyktige ungdommer som har falt ut av skolen som får en ny sjanse med å begynne på vår arbeidsplass. De ungdommene har en enorm iver etter å arbeide med både hender og hode i praktiske kompliserte oppgaver, og blir ofte noen av våre beste kollegaer og fagarbeidere. Hva om de hadde fått en større mulighet for det på et tidligere tidspunkt?

Jeg har også registrert i flere formannskapsmøter at Verdalslista sin representant Odd Helge Roksvåg har ytret bekymring over elever som dropper ut for det blir en for tung teoretisk skole. Det har også blitt argumentert fra Roksvåg at andre som dropper ut har store utfordringer med psykiskhelse. Jeg er 100% enig med Roksvåg sine utsagn, og her regner jeg med han følger opp fra ord til politiske handling og støtter opp under forslagene for å sikre midler til å de som har skoene på kan arbeide systematisk med psykisk helse, og praktiske opplæringsmidler i grunnskolen for å gjøre hverdagen bedre for ungdommen vår.

Vårt forslag er tuftet på tillit, og gir kommunes skoleadministrasjon og fagforingene oppgave til å finne de gode faglige løsningene innenfor de økonomiske rammene som vedtas.

Eldrebølgen kommer fort i alle våre kommuner i Norge, men Verdal er en kommune som får kjenne på dette mye fortere en andre kommuner. Aker generasjonens sine industriarbeidere begynner å få en anstendig alder som har slitt helsa si med å sikre den enorme inntektskilden den norske stat har fått igjennom olje og gass utvinningen.

Men vi må ikke glemme at også Verdal har mange som har slitt helsa si. kommuneansatte, bønder og skogsarbeidere for å nevne noen få faggrupper har også vært med å sikre den enorme utviklingen av samfunnet og kommunen vår. Alle våre eldre skal selvsagt få tilbud om hjelp som de har krav på. Det skal bare mangle da de har vært med å bygge opp den velferdsstaten som vi kjenner den. Her kommer vi med forslag til politisk retning som er en start, og som gjør at vi øker med 8 plasser sykehjemsplasser.

Hvordan skal vi klare å ta imot alle som trenger helsehjelp? Da må vi tørre å satse og lære opp dyktige fagarbeidere som skal ta vare på dem. Derfor fronter arbeiderpartier, industri og næringspartiet og venstre at vi må ha en økning i antall lærlinger innenfor helse. Gode skolerte fagarbeidere er en nøkkel til å lykkes med de kommunale oppgavene vi har framfor oss innenfor helse, og her er også antall fagarbeidere en nøkkel faktor til å lykkes.

Vi velger å ha søkelys på menneskene, og komme med en politisk retning som innbyggere og ansatte i kommunen får kjenne på med en gang.

Stian Pettersen Sagvold

Verdal Arbeiderparti