Er det drap å drepe?

På selveste lederplassen kan vi lese 20. desember 2023 et innlegg som handler om språkbruk. I en lokalavis som har lært seg at media i 2023 er avhengig av språkbruk og leserklikk. Det er ingen aviser som har integritet nok i internetts tidsalder, alle bruker nyordet klikkhoreri for å trekke til seg lesere, og jeg antar at det har med penger å gjøre. Jo flere leserklikk, jo dyrere reklameplass?

Dem om det. Nå gjaldt det å drepe gauper. Eller dyr. Dreper man dyr? Jeg håper da inderlig at jegerne gjør det, før de stapper elgen og andre bytter i fryseren etter endt udåd. Hver gang ei klappfelle smeller over ei mus, har også et menneske drept et dyr igjen. Når griser jages vettskremte inn i gasskammeret på slakteriene, går de aldri ut igjen. De blir gasset i hjel i skrekk og smerte påført av menneskene og ergo… ja, du gjettet det: Drept. Slakting er dreping, samme hvordan du velger å ordlegge det. Alle ribbene på norske bord, er drept. Pinnekjøttet også. Like drepte som en jerv eller gaupe som må bøte med livet (bli drept) på grunn av en rovdyrfiendtlig regjering som bare hadde ett mål da de vant valget: Å oppfylle i alle fall løftet om å drepe rovdyr – alle. «En død ulv er en god ulv» er alt man trenger å vite om den saken.

Ja, lederen av Innherred.no. Dyr blir drept. Dyr drepes hver dag i trafikken, enten det er tog, bil eller andre framkomstmidler som vi har funnet opp. Dyr dreper hverandre også. Det må de for å spise – de som er kjøttetere og ikke kan overleve på gress, blader og annet grønt. Menneskene er ikke forbeholdt dette ordet alene, å drepe. For vi dreper hverandre, det gjør vi. Hver bidige dag. Og jo flere mennesker vi blir, jo flere er det å drepe, og jo flere blir drept. De eneste som dør, er de som dør uten å bli drept av andre. Innherreds leder lurer på hvor langt vi skal gå, og kritiserer NRK for å skrive norsk. Uten å sno seg rundt ufarlige omskrivninger som kan få farlige bilder i hodene til folk. For jo oftere man bruker et ord for å dempe folks bevissthet, jo bedre er det. Og derfor skriver jeg også bevisst aldri at rovdyr blir felt. De blir drept. For jeg skriver norsk, og jeg regner også med at Innherreds leder skjønner norsk selv. Godt nok til å frykte at det vil gjøre noe med folks bevissthet, at man kaller en spade for en spade, og ikke et spett.

Rovviltforvaltningen er eksperter i å sno seg rundt ord, for å la det bli penere på papiret, og dermed også dysse ned hva som egentlig skjer. De kaller det å felle en ulv eller gaupe (eller andre dyr) for det høres penere ut enn å drepe dem. Man feller trær, for øvrig. Ikke dyr. For selv om dyret falt da det ble skutt, så ble det i sannhetens tindrende, klokkeklare ord DREPT da livet ikke avsluttet seg selv.

Man kan lure hvilken interesse lokalavisa Innherred har, av å dysse ned at dyr blir drept, enten det er jerv, ulv, gaupe eller bjørn. For drept blir de like fullt, når de faller for ei kule og ikke fikk leve livet ut slik naturen hadde ment det. Men det er jo egentlig ganske komisk i klikkhoreriets tidsalder, at en lokalavis filosoferer over semantikk når det gjelder å dysse ned dreping av rovdyr. At regjeringen misbruker sin makt ved å gjemme denne drepingen bak urfolks rettigheter – som ALDRI har handlet om å drepe og utrydde rovdyr – er heller en sak Innherred burde skrevet ledere om.

Det hadde i det minste hatt verdi i ordene, istedenfor å drepe et halvt minutt av tid ved å lese det.

Dette bør nyhetsmedier som Innherred være bevisst. De bør ikke gå i omskrivningsfella, men bruke gode ord som beskriver på en grei og ærlig måte det som skjer. At gauper og jerver kommer til å bli drept. Og blodet har regjeringen på sine hender.