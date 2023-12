Julen er like rundt hjørnet, og i år ligger det over 270 gaver fra Julegaveaksjonen og venter under treet til nesten 120 familier i Levanger. I år har behovet for hjelp vært større enn noen gang før, men det lot seg gjøre med god hjelp fra flere hold. Vi vil gjerne benytte anledningen til å takke alle som har bidratt til å gjøre julen litt lettere for de som trenger det.

Julegaveaksjonen er helt avhengig av økonomisk støtte fra både bedrifter og privatpersoner. I år har vi samlet inn over kr 150.000. Tusen takk til alle dere som har bidratt via Vipps; vi hadde ikke klart dette uten dere. Det samme gjelder bedriftene som har støttet oss; Sparebank 1 Midt-Norge, Sparebankstiftelsen SMN, InduForm, Oris Dental Levanger, Tannlege Lise Værvågen, Norske Skog, Håa Gård, Norgeshus Mikael Wiik og Rebekkalosjen.

Takk også til alle som har bidratt i arbeidet med å få ut ordet om aksjonen. I år fikk vi sponset helt nye flyers og plakater hos Sats&Trykk Verdal, designet av Rannveig Skillingstad/RASKI design som også bidro med digitale formater til annonsering i iLevanger/Trønderavisa. Uten dere hadde det blitt vanskelig å nå ut til like mange. Vi setter stor pris på deres bidrag.

Til pakking og utlevering fikk vi kostnadsfritt låne klubbhuset i Stadionparken av Sverre IL, og det vanket kaffe fra kiosken utenfor. Frivilligsentralen har som vanlig bidratt med planlegging, handling og pakking. Tusen takk for hjelpen.

Også flere av butikkene på Alti Magneten har bidratt med gode rabatter slik at vi har kunnet gi mer til hvert enkelt barn. Vi vil gjerne takke Vitus Apotek, Norli, Cubus, Sport Outlet og Europris for samarbeidet. I tillegg har vi mottatt fysiske gaver fra privatpersoner som har spart oss for ekstra innkjøp. Tusen takk til alle som har strikket og donert..

Vi ønsker alle en god og fredelig jul, og håper vi kan fortsette å spre glede også i 2024.

På vegne av Julegaveaksjonen 2023

Benedicte Bjørnestad, Trude Granås, Ragnhild Opdahl, Ragna Larsen Skillingstad, Anne Lise Skauge, Elisabeth Brørs, Kathrine Næss, Marte Aune, Katrin Reitz-Moe, Tonje Strugstad (alle fra Levangers Unge Sanitetsforening) og Åse Saltvik (Levanger Frivilligsentral).