Utstillingsvinduet er når Helseplattformen er innført. Da vil innbyggerne i regionen være de eneste i landet som har helseopplysningene sine ett sted – og tilgjengelig der og når de trenger det.

Politisk redaktør i Adresseavisen, Siv Sandvik, benytter lanseringen av Nasjonal helse- og samhandlingsplan til å omtale Helseplattformen som et gjenspikret utstillingsvindu. Hun kunne ha skrevet om hvordan Helseplattformen vil skape en felles helsetjeneste som henger bedre sammen. Ja, strategien har endret seg fra 2013 til 2024, men oppdraget til Midt-Norge ligger fast.

En av tingene vi har gjort, er etablere et felles språk slik at legen på sykehuset og fysioterapeuten som er på hjemmebesøk hos din bestemor bruker de samme ordene om det samme, slik at de forstår hverandre bedre.

Vi kan ikke møte framtiden uten bruk av digitale løsninger som binder tjenestene sammen og hvor helsepersonell har tilgang på oppdatert informasjon til enhver tid. Alle helseregioner i landet har et felles mål om å kunne få til det vi nå realiserer med Helseplattformen.

Nå må vi løfte fram mulighetene Helseplattformen gir og plassere Midt-Norge i en ledende posisjon for å videreutvikle helsetjenesten. Digitale løsninger som knytter tjenester sammen og gir tilgang til nødvendig informasjon, er avgjørende for fremtidens helsetjeneste. Med teknologimiljøer som NTNU og Sintef, og en riktig infrastruktur for kommunikasjon, kan Midt-Norge lede an i teknologiske løsninger som kunstig intelligens og robotisering.

Det finnes allerede mange gode eksempler på at Helseplattformen bidrar til å dra helsetjenesten i riktig retning gjennom at helsearbeidere har tilgang til oppdatert informasjon i møtet med pasienten. Adresseavisen publiserte 13. februar historien om ambulansearbeidere i Trondheim som hadde følgende utsagn: «Helseplattformen gir oss informasjon vi ikke hadde før».

Det ligger i det journalistiske oppdrag å være kritisk, og vi forstår godt hvorfor avisen bruker spalteplass til å opplyse befolkningen om utviklingen rundt innføringen av Helseplattformen. Mange ansatte i helsesektoren står i en krevende arbeidshverdag, og pasientsikkerheten er og har vært under press. St. Olavs hospital har vært gjennom en krevende innføring av Helseplattformen, men pasientene skal vite at dette fantastiske sykehuset håndterer utfordringene og gir en god og forsvarlig helsetjeneste som gjør at pasientene kan føle seg godt ivaretatt. St. Olavs hospital har aldri hatt høyere aktivitet enn i fjor, de ble kåret til landets mest innovative sykehus og kom nylig på listen over verdens beste sykehus.

Vi tror fortsatt at Helseplattformen er et godt valg for kommuner og sykehus i Midt-Norge.