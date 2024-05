Likevel er det slik at kommunestyret fremdeles kan komme til å begå generaltabben det vil være å vedta og bygge ned enda et stykke uvurderlig natur, når de den 22. mai skal votere over byggetrinn 4 i Kjønstadmarka (K4).

Vi har i de senere år lært fryktelige ting om egen naturforvaltning. Norge bygger ned arealer i en fart på 79 kvm i minuttet! Det er ikke til å fatte at styrende myndigheter ikke har trukket i håndbrekket for lengst.

I kalkskogen Kjønstadmarka finner vi et unikt artsmangfold. Her finnes både rødlistet og truet flora og et yrende, men sårbart fugle- og insektliv. Tidligere bodde også blant annet hare og rev i skogen, men etter byggetrinn 3 (K3) har vi lagt merke til at alle hi står tomme. Etterhvert som skogen blir mindre, blir opprinnelige arter fortrengt.

Den nedbygging som allerede har foregått, har gitt større slitasje på gjenværende skog. Om ytterligere nedbygging skjer, vil resterende skogbelte om kort tid bli å betrakte som en blodfattig tarm av en park.

Hvorfor? Når vi vet det vi vet! Artsmangfoldet utarmes, og vi mennesker mister også dermed stadig mer av vårt livsgrunnlag. Er det slik at vi skal bygge boliger og legge jord under asfalt helt til alle arter er på rødlista? Da vil det se stygt ut for de kommende generasjoner. Det ser allerede såpass ille ut at mange velger å ikke få barn. Det er de kalde fakta.

Salget av boliger i K3 går tregt. Det finnes tomter flere andre steder i kommunen. Intensjonen hos tidligere grunneiere var ALDRI et fjerde byggetrinn, da de i sin tid overga forvaltningen av Kjønstadmarka til kommunen. Om befolkningen på Nesset øker i den grad kommunen har planer om, må påregnes at Nesheim skole utbygges betraktelig, at flere barnehager opprettes og adkomsten oppgraderes - det er allerede daglige utfordringer i trafikken.

Vi er en stor skare mennesker i alle generasjoner som trenger nærskogen vår til rekreasjon og trivsel. Her bor masse unger som trenger et sunt og naturlig alternativ til livsutfoldelse og læring, som motvekt til et stillesittende liv. For å lære om naturen, må man være i den. Slik blir man også glad i naturen, slik lærer man å ta vare på den. Stadig flere unge rammes av psykisk uhelse, fedme og livsstilssykdommer. Skal vi ikke heller tilrettelegge for at de oppvoksende generasjoner skal få en motvekt til passivt inneliv og gummierte lekeplassunderlag? Vi blir henrykte når vi treffer sprelske unger blant trærne en lørdagskveld - men det er jo slik det bør og skal være i en barndom!

Naturen klarer seg meget godt uten menneskene. Mennesket derimot, har ikke en sjanse uten naturen. Det er ingen skam å snu i tidligere standpunkt, når det florerer kunnskap om hvor viktig det er å stanse ytterligere nedbygging. Vi må kunne forvente at et kommunestyre innehar denne kunnskapen og kompetansen når det stemmes over noe så irreversibelt.

La oss få se et ydmykt kommunestyre som stemmer nei til K4. La oss få igjen trua på at våre kommunepolitikere forstår når nok er nok. La oss få lyst til atter å gå til stemmeurnene når kommunepolitikere skal velges; vi trenger at dem vi velger inn i styre og stell, lytter til innbyggerne.

La 22. mai bli en gledens dag; for Kjønstadmarkas naboer, Nesset, Levanger, Norge og planeten. La oss ha grunn til å heise flagget i glede over vårt kommunestyre!

På naturens vegne,

Solbjørg Emilie V. G. Espestøyl