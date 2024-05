Oddgeir Hagen løfter spørsmålet om kino i Levanger i avisene 21. mai.

Den kommunale kinoen ble avviklet for flere år siden på grunn av lite oppmøte og dårlig økonomi.

Kommunen har følgelig vedtatt at det ikke skal vises kino I Festiviteten.

For meg er dette et uforståelig vedtak.

Selv om det sikkert er noen mangler ved bygget, fremstår Festiviteten som et bra bygg med plass til 200 personer i salen, i en sal med brukbare seter.

Mange har i flere år etterlyst kino i Levanger og et nybygg på Moan har, i alle fall to ganger, vært lansert som alternativer.

Interessentene bak disse initiativene har valgt å ikke realisere sine planer, sannsynligvis av økonomiske årsaker.

Vi må nok realistisk innse at det vil være uaktuelt med kino i Moan-området både nå og i overskuelig fremtid.

Følgelig er eneste realistiske mulighet for å etablere kino i Levanger å benytte Festiviteten, og det er uforståelig at ikke denne muligheten vurderes.

At kommunen ikke ønsker kinodrift i kommunal regi er både forståelig og riktig.

Men som eier av Festiviteten bør kommunen vedta å la den brukes som kombinert kulturscene og kino.

Kommunen bør vurdere å selge Festiviteten til noen som er villig til å utvikle til en kombinert kulturscene og kino.

Alternativt kan kommunen fortsatt eie bygningen, og leie den ut til noen som vil utvikle et slikt konsept.

Jeg fremmet et tilsvarende forslag til kommunen for en tid tilbake, og mottok 220623 svar fra ordfører Anita Ravlo Sand hvor hun avviste at dette ville være noen mulighet.

Hun begrunnet dette med:

Festiviteten er ikke egnet for dagens filmfremvisninger:

* Lerret er ikke i slik tilstand pga slitasje

* Lydanlegget er et konsert anlegg og ikke et kinoanlegg

* Akustikken er er ikke egnet da den i 1993 ble utformet som et kompromiss mellom kinovisninger og konserter

* Ved å gjenåpne kinoen vil kommunen miste leieinntekter fra andre brukere.

* Ved å bruke Festiviteten vil ikke dette tilfredsstille fremtidens behov, hvor - sitat: «En kommune av Levangers størrelse bør ifølge fagfolk på kinodrift ha en kino med 3-4 saler av ulik størrelse, og saler som er spesifikt bygd for filmvisning.»

For meg er dette uforståelige argumenter.

Alle tekniske utfordringer, vil la seg utbedre til lavere kostnader enn å bygge en ny kino.

Det er vanskelig å vurdere konsekvensene av tapte leieinntekter, men jeg betviler at dette er et realistisk argument.

Det er klart at mange kan drømme og fantasere om flere kinosaler, men det er vanskelig å se at dette har noen realisme i seg.

Slik kino-situasjonen i Levanger er og ser ut til å bli, bør kommunen innta en positiv og aktiv holdning til å vurdere Festiviteten.

Enten ved å selge eller leie ut Festiviteten til interessenter som er villig til å utvikle denne til en kombinert kulturscene og kino.

Egil Lutdal