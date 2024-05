Herr redaktør: Du slår på skåka!

Redaktør Leirset finner at omkamper i lokalpolitikken er et dårlig tegn. Jeg er helt enig med ham i det, men våre vurderinger er vidt forskjellige. Jeg synes at han ikke kan stå uimotsagt i sin lett harselerende tone overfor politikere som i siste møte sto fram og tok et modig standpunkt.

Min oppfatning av disse såkalte «omkamper» er at de har sin bakgrunn i nettopp det som reaksjonene rundt Kjønstad 4 viser, nemlig manglende bakgrunnsinformasjon og utredning, høring av aktuelle involverte parter omkring konsekvensene , før vedtak blir fattet. Når nye krav fra høyere myndighet eller nye og viktige opplysninger kommer fram , er det behov for ny behandling. Ethvert politisk vedtak står til et nytt blir fattet. Slik må det være i en sammensatt og til tider vanskelig tid.

Vi lever i et demokrati. Takk og pris for det! Det Leirset kaller formaliteter har stor betydning for store grupper av befolkningen, og krever aktsomhet. Hastevedtak i vanskelige saker har mange ganger blitt begrunnet med «Her må vi skjære gjennom og komme videre!» Jeg har også vært med på slik behandling, men har lært at dette er uklokt. Det er heldigvis kommet et annet statlig fokus på naturmangfold og rekreasjonsmuligheter.

Planutvalget i Levanger kommune på befaring i Kjønstadmarka tidligere i vår. Foto: Odin Nordtømme

Derfor står det stor respekt både av Krf og Sp-politikere som vil ha fram flere og nyere opplysninger før saken sluttbehandles. Ap sine nåværende representanter tar innover seg nye krav og rettigheter og føler at saken krever ytterligere konsekvensberegninger. Det skal de roses for.

Redaktøren ser det tydeligvis annerledes. Det er – etter mitt syn - langt mer urovekkende at andre parti bruker mesteparten av et K-styremøte til å neglisjere nye krav og hensyn og kun har et økonomisk fokus. Allmenheten krever innsyn i deres beregninger, og ber om at disse legges fram. Det er ikke nok å gjenta - til kjedsommelighet- at saken kun handler om økonomi uten å vise fram verifiserbare tall. Etter manges mening handler saken først og fremst om mennesker og natur.

Vi må arbeide for at det blir færre såkalte «omkamper». Etter mitt syn er et viktig tiltak for å oppnå dette at både administrasjon og politikere sørger for at alle hensyn er tatt , og alle relevante opplysninger er kjent, før vedtak fattes. Kjønstad 4 –saken viser at det er et stykke å gå før Levanger kommune når fram dit.

Statsforvalteren rolle er brukt i saken- av begge parter. Det er greit å huske på at statsforvalteren har myndighet til å stanse ulovlige vedtak. Den samme statsforvalteren har derimot ikke mandat til å stanse lovlige, men ukloke vedtak! Her hviler demokratiet på «vett og forstand».

Det blir hevdet at en av de første reaksjonene som kom fra Steinkjer var slik: Trenger dere å gjøre dette? I klartekst burde alle politikere skjønne at fylkesforvalteren egentlig spør: Er tomtesituasjonen i Levanger så prekær at dere må gå til så drastiske skritt ? I gamle dager ble det sagt: «Statsforvalteren (fylkesmannen) har kremta!» En slik hentydning når tydeligvis ikke fram i dag. Dermed ligger alt ansvar hos administrasjon og politikere for den videre saksforberedelse.

Herr redaktør: Du slår på skåka!

Per Anker Johansen