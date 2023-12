I historiske rammer på Stiklestad ble makta i Trøndelag fylke fordelt og fylkesordførerkjedet utdelt til en verdaling med 11.8% oppslutning etter årets valg. Man kan jo bare forestille seg hva man har sagt ifra seg for å bli fylkesordfører med en slik oppslutning.

Rett etter valget, står våre fylkespolitikere ovenfor et tøft verdivalg når det gjelder vårt utdanningstilbud i Trøndelag. Slaget står mellom en sterk fylkesadministrasjon som vil bygge opp Steinkjer på bekostning av Verdal Videregående gjennom nedleggelse av Salg og Service, bilfag og helsearbeiderfaget.

Arbeiderpartiet har vært krystallklare på at de prioriterer skole og utdanning der behovet fra næringslivet er. Hva styringspartiene prioriterer har vært mye mer usikkert og samtalene har foregått bak lukkede dører.

Som lokalpolitiker og kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Verdal kommer jeg til å holde meg til Verdal i dette innlegget. Verdal er ingen typisk kommune, i Verdal arbeider majoriteten av befolkningen det private og vi har et av landets største industriområder. Tall fra SSB viser at hele 74% av de i arbeid på Verdal jobber i det private. Til sammenligning ligger denne prosentandelen på 52% i Levanger samt 64% i Steinkjer.

Det er derfor svært underlig for meg når Næringsforeningen, Bilindustrien på Verdal med den største bilparken i Innherred og andre bedrifter roper varsku over de forslagene i tilbudsstrukturen her på Verdal.

I Stiklestadplattformen har styringspartiene med Høyre i spissen skrevet ned følgende punkt som jeg vil hevde de bryter hvis de ikke endrer sin innstiling på Verdal videregående. I Stiklestadplattformen står følgende punkt: Legge til rette for at det lokale utdanningstilbudet gjenspeiler det lokale næringslivets behov for kompetanse. Innherred Næringsforening har vært krystallklare hva deres medlemsbedrifter sitt behov er og hvilke konsekvenser disse kuttene vil medføre.

Senterlederne ved Alti og Amfi har forklart sine behov for disse linjene særlig innen salg og service. Vår egen høyre ordfører Knut Snorre Sandnes har vært ute i media sammen med næringslivet. Han har holdt appell under fakkelmarkeringa i Moeparken om hvor lite fornuftige disse kuttene er og det samfunnsansvaret man ikke påtar seg ved en slik innstilling.

Jeg kommer til å gi honnør til de som prioriterer ungdommene i denne saken. De som lytter til sine partifeller som ser logikken på kommunenivå og de som lytter til næringslivet uavhengig av partitilhørighet. Jeg vil minne om fjellvettregel nummer 8 som sier vend i tide, det er ingen skam å snu.

Fredrik Grevskott

Kommunestyrerepresentant Verdal Arbeiderparti