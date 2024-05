Andreas Hjelmstad i Levanger høyre frykter økonomiske konsekvenser ved å stoppe utbyggingen av Kjønstamarka 4.

Han peker på flere punkt. Et av dem er et økende antall pensjonister i leiligheter i sentrum, og at det derfor må legges til rette for mer bygging i Kjønstadmarka. En pensjoniststrøm til leilighetene vil vel frigjøre boliger til familier med barn, og slik gjøre behovet for nye boliger mindre?

Et annet er synkende elevtall i Levanger skolen. Skolen på Nesset mangler ikke elever, nå eller i nærmeste fremtid. Derfor bør det vel være en fordel for skolestrukturen med mindre bygging på Nesset (For øvrig foreligger det allerede mange andre uferdige utbyggingsprosjekter i området). I forhold til ny E6 så vil boligfelt på Ekne, Skogn og Halsan være mer attraktive med tanke på å komme seg raskest mulig på E6 både sør og nordover. Disse bør derfor ha prioritet fremover.

Det som bekymrer mest er likevel at Hjelmstad, som andre flertallspolitikere, ikke ser ut til å ha fått med seg hovedpoenget med å stoppe utbyggingen. Det å fjerne mer skog, og samtidig tilføre flere mennesker, vil mest sannsynlig ødelegge kvalitetene til den skogen alle ser ut til å være enige om å ville bevare. Det vil si at hvis «den viktige» skogen skal bevares så må også den litt «mindre viktige» bestå. Jeg vil utfordre Hjelmstad, og eventuelt andre som deler hans bekymringer, til å utvide tankerekken. Hva er de økonomiske gevinstene ved å unngå en utvidelse av Kjønstadmarka?

Her følger noen av mine tanker. Påstand: De største økonomiske gevinstene er å unngå utgifter.

- Ingen utgifter på å felle skogen, sprenge ut, lage veier og klargjøre for boligbygging.

- Sparte utgifter på skoleutvidelse, infrastruktur og veinett ellers på Nesset.

- Sparte utgifter på helsesektoren. Skogen er positiv for folkehelsa. Videre utbygging det motsatte.

- Gjennom å aktivt bruke nærskogen i kommunens helsetjenester er det potensielt mye å spare. Blant annet på transport og utslipp, men også gjennom nesten «gratis» forebygging og behandling.

- Aktiv bruk av skogen i undervisning og leirskole aktivitet gir potensielt store besparelser i både transport og utslipp. Det finnes i tillegg mye forskning på positive effekter på læring og helse som igjen er penger spart nå og i fremtiden.

- Unngå store utbyggingskostnader ved Nesheim skole ved for eksempel å rullere på å ha uteskole, eller ha egne uteskole klasser/trinn. Slik som det gjøres i enkelte barnehager.

- Bevare mulighet for gratis, og lett tilgjengelige uorganiserte og organiserte fritidsaktiviteter til alle. (mindre behov for kommunalstøtte til fritidsaktiviteter?)

Så kjære kommunepolitikere bruk muligheten dere har på onsdag. Stopp, eller utsett, videre utbygging av Kjønstadmarka 4. Se gevinstene ved å bevare nærskogen på Nesset. Både for naturen, innbyggerne og kommuneøkonomien.