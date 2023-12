Verdals innbyggere stiller seg undrende til hvordan gjennomføring av søknadsprosessen i forbindelse med utlysning av fastlegehjemlene i Verdal kommune har blitt gjennomført. Her har en kommune på sparebluss brukt 200 000 på ekstern hjelp i forbindelse med utlysning. Dette er i våre øyne misbruk av våre penger. Vi har på forhånd gitt beskjed om at ved en utlysning har vi allerede to meget godt kvalifiserte søkere. Den ene som er offentlig søker er per i dag vikar i Verdal kommune. Dette vil som kommunedirektøren selv har kommunisert en kandidat som kommunen selv har oppfordret til å søke. Uavhengig av ekstern hjelp, vil vi tro at denne søkeren uansett ville ha søkt på hjemlene. I denne forbindelse setter vi spørsmålstegn ved hvorfor kommunedirektøren/administrasjonen ikke har tatt kontakt med Skogholt og Barli på forhånd med oppfordring om å søke?

Ifølge kommunens administrasjon, så må det stilles like krav til alle søkere. Dette er et prinsipp som Verdal kommune skal handle etter! Men hvorfor ble det da innledet samtaler med vikarer og ikke med Skogholt og Barli?

Hva er problemet med at de ikke er interessert i å skrive under på skjema de ikke forstår? Dette er en offentlig utlysning, men det stilles krav til at søkerne må registrere seg i et vikarbyrå. Ved å gi alle søkere mulighet til å reservere seg mot dette er fortsatt intensjonen om like vilkår fortsatt tilstede..

På forhånd ba jeg administrasjonen om å glemme det som har vært. Starte med blanke ark osv.. Det virker for oss pasienter som at administrasjonen ikke er interessert i at vi skal få oppleve den kontinuiteten vi har hatt og den gode følelsen vi har hatt med Skogholt og Barli. Dette skaper et enormt engasjement og sinne i Verdals befolkning. Skal ikke politikerne i Verdal representere befolkningen? Er ikke kommunedirektøren underlagt kommunestyret?

Legeforeningens advokat anbefalte ikke å underskrive dokumentene som søkere ble pålagt. Advokatene opplyste også om at dette ikke skal ha noe å si for en offentlig utlysing... Har administrasjonen dokumentasjon på at dette ikke stemmer? Hvis ikke, så SKAL disse stillingene lyses ut på nytt, slik at våre savnede leger blir vurdert i søknadsbunken. Mistanken om at Barli og Skogholt ikke er ønsket i Verdal kommune, ble ganske forsterket i denne prosessen... Hvor er politikerne? De som lovet inbyggerne en løsning på fastlegesaken? Jeg minner dere på at alle dere jeg har hatt kontakt med har kommet med lovnader!!!

På vegne av "Vi som ønsker våre fastleger i Verdal tilbake"

Marius Guddingsmo Hoel