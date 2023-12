Bevaring av mangfold og kompetanse: en appell for Verdal videregående skole

Slik fremtidsutsikten er akkurat nå er det gjort klart for at det totalt sett skal bli 87 færre elever ved Verdal videregående skole innen 2025/26. Dette er fordi linjer innenfor helse- og omsorgsfag, informasjonsteknologi, kjøretøy og salg og service i nær fremtid utgår som følge av dagens politiske beslutninger. I tillegg vil også voksenopplæringen bli negativt utsatt. Ikke bare vil vi få et svakere og mindre mangfoldig tilbud for ungdommen og voksne i Verdal og nærområder, men mangfoldet i lærerstaben vil også dempes som en konsekvens av disse avgjørelsene.

Verdal videregående er i stående stund en spennende skole med et rikt og fremtidsrettet utvalg av utdanningsmuligheter for både studiespesialiserende og yrkesfaglige elever. Vi kan med sikkerhet si at fremtidens Norge vil trenge barne- og ungdomsarbeidere og IT-utviklere. Vi kan også med sikkerhet si at fremtidens Norge vil trenge folk i bilbransjen og salg, service- og reiselivsbransjen. Å være i stand til å tilby disse utdanningene til ungdommen vår er gull verdt! Dette er verdifulle muligheter vi per dags dato tilbyr her på Verdal, og uten disse mulighetene vil vi stå igjen med en fattigere skolehverdag for mange. Når vi i tillegg også vet at elevene på Verdal vgs selv ønsker å gå her, kan man videre se for seg den negative påvirkningen den foreslåtte omstruktureringen vil ha for elevene. Men en slik omfattende nedskjæring vil også i betydelig grad påvirke oss som jobber og underviser her på skolen hver dag, for dette vil sannsynligvis ha brutale konsekvenser for flere i lærerstaben.

La oss først undersøke hvordan nedskjæringer, omstrukturereringer og overtallighet vil påvirke de med minst ansiennitet. Kort fortalt vil det ha betydelige negative konsekvenser for dem og for skolen. Et viktig punkt som er verdt å nevne er den generelle usikkerheten som nedskjæringer og omstruktureringer skaper, spesielt hos nyutdannede eller nylig tilsatte lærere. Hvis man ser dette i kombinasjon med den potensielle økte undervisningsbyrden omstruktureringen kan lede til, kan man enkelt se for seg at læreryrket blir et enda mindre attraktivt yrke. Et yrke som allerede sliter med rekrutering, hvor færre og færre velger lærerstudier på høyskole- og universitetsnivå. Et yrke hvor 1 av 5 på grunnskole og vgs er uten lærerkompetanse. Og dette skal vi altså gjøre enda mindre attraktivt?

Innføring av «nytt blod» til lærerstaben er avgjørende for å opprettholde et dynamisk og innovativt læringsmiljø. Sider som friske perspektiver og moderne undervisningsmetoder som kan berike elevers læringserfaring kan gå tapt på grunn av en brutal omstrukturering, og de yngre lærerne trengs for å opprettholde den flotte balansen og atmosfæren vi i dag har her på Verdal vgs!

En annen side av saken er at hvis omstruktureringer blir gjennomført etter dagens plan, så vil vi miste profesjonelle og erfarne lærere fra flere linjer. For det har seg slik at omstrukturering og overtallighet også kan påvirke de med lengst ansiennitet.

Lærere med lang ansiennitet har et sterkt forankret fellesskap her, inkludert etablering av relasjoner med kolleger, men også elever. Eventuell overføring til en annen skole vil føre til tap av disse relasjonene. Å tilby servicepensjon som løsning vil også være ugunstig for erfarne lærere som fortsatt ønsker å jobbe, og vil samtidig føre til at erfarne talenter går tapt for utdanningssystemet vårt, noe som ville vært en skam.

I tråd med at vi kan miste erfarne lærere som har årevis med erfaring i yrket, kommer også yngre eller nylig tilsatte lærere til å miste viktige ankerpunkter på arbeidsplassen sin. Å miste erfarne lærere er det samme som å miste verdifull kunnskap og kompetanse. Det er rett og slett et tap, og dette tapet reduserer tilgjengelige ressurser for veiledning og støtte, og det generelle læringsmiljøet på skolen vil lide.

Det er avgjørende å erkjenne at lærere, uavhengig av ansiennitet, utgjør en sentral del av hverdagen til ungdommen vår. Å miste utdanningstilbudene våre og våre erfarne lærere vil være et tap for både elevene og skolens samlede kunnskapskapital. Samtidig vil usikkerheten som følger med omstruktureringen påvirke arbeidsmiljøet og engasjementet til alle lærere, både nye og erfarne.

I lys av dette oppfordrer jeg beslutningstakere og involverte parter til å nøye revurdere de foreslåtte endringene og vurdere alternative løsninger som kan bevare det verdifulle mangfoldet og kompetansen ved Verdal videregående skole. Å investere i utdanning er å investere i fremtiden, og det er essensielt å opprettholde et sterkt og attraktivt læringsmiljø for våre elever og lærere. La oss sammen jobbe for å bevare det unike utdanningstilbudet vårt og sikre at skolen vår fortsetter å være en ressurs for lokalsamfunnet!