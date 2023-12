Kommunedirektøren har lagt frem et forslag til økonomiplan 2024-2027 og budsjett 2024 for Verdal kommune. I budsjettet for 2024 er det igjen foreslått kutt for skole og oppvekst. Vi som foreldrene ved skolene i Verdal kommune er bekymret for en negativ utvikling innen skole og SFO.

Opplæringslovens § 9-A slår fast at alle barn har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer trivsel, helse og læring. KFUV lurer på om dette er mulig med årets budsjettforslag.

Nobelprisvinner i økonomi James Heckman har vist at å investere i de aller minste barna er det som gir samfunnsmessig størst avkastning. Så å putte penger inn i skolebudsjettet vil ikke bare være en utgift - det vil fremme kommende generasjoners inntekter.

I de overordnede budsjettpremisser for skole skal det opprettholdes en lærernorm med et max tall for antall elever pr lærer, samt at elevenes enkeltvedtak i spesialundervisning opprettholdes. I de budsjettrammene som nå er satt har rektorer ved skolene gitt klar beskjed om at de IKKE vil klare å levere på dette med de rammene som nå er satt. Konsekvensen av dette er at man står i fare for å bryte en rekke av opplæringslovens paragrafer. Dette betyr igjen at elever ikke får det man har krav på og trenger for å mestre skolehverdagen.

Dette vil ramme alle våre barn. Færre voksne i laget rundt barnet gir mindre muligheter for tilpassing. Lærere under press vil føre til fravær, vikarer og uforutsigbarhet som igjen gir utrygt læringsmiljø. Utdanningsforbundet har i sin høringsuttalelse beskrevet en bekymring for lærere under press og vansker med rekruttering, som igjen rammer Verdalsskolene og alle fremtidige elever.

Minner om Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 for Verdal kommune som i klartekst sier hva man har av mål for utdanningsløpet i kommunen.

«2.2 - I Verdal deltar alle i utdanningsløp, arbeids- og samfunnsliv ut fra egne forutsetninger.

2.2.1 - Sørge for stor tilgang til barnehager av god kvalitet som bidrar til trygghet og utvikling på barnas premisser.

2.2.2 - Videreutvikle en variert og praktisk skole tilpasset elevens forutsetninger.

2.2.3 - Legge til rette for livslang læring for alle.

2.2.4 - Styrke arenaer for sosial inkludering og stimulere til samfunnsdeltakelse.

2.2.5 - Legge til rette for gode, varierte og inkluderende tilbud innen organiserte og egenorganiserte aktiviteter.»

Vil man oppnå de vedtatte planene og målene med det foreslåtte budsjettet?

Kutt i budsjettet for skole vil ramme sårbare barn og barn med behov for spesialundervisning ekstra hardt. Faren er at tidlig forebygging blir vanskeligere, noe som kan gi store konsekvenser på sikt.

Oppvekstsjef i Verdal kommune har informert KFUV om at antall komplekse elevsaker som krever oppfølging øker, selv om antall elever synker. Fra Strateginotat oppvekst kan man lese at: “Antall elever med spesialpedagogisk hjelp/saker til PPT øker, antall elevsaker/pasienter registrert ved BUP øker (168 pasienter i 2018, 274 pasienter i 2022), enkeltelever med praktisk bistand øker, behov for alternativ undervisning øker, skolefraværssaker øker. Den støtten disse elevene trenger fra skole og SFO er krevende å gi, da handlingsrommet er borte.“

Man kan ikke bare se på antall elever, men på den krevende hverdagen man faktisk står i.

Det blir ofte referert til et synkende elevtall og et økende antall eldre i kommunen. KFUV mener at for å møte fremtidige demografiske utfordringer blir det desto viktigere å ruste opp om kommende generasjoner av arbeidstakere. Som professor Arne Holte sa; “Som investeringsobjekt er barn bedre enn bank og børs".

Det går frem i strateginotatet til skole og oppvekst at man mener at kvaliteten på skolene vil svekkes hvis disse rammene blir vedtatt. Er det et slikt oppvekstmiljø vi vil ha i Verdal? Viser videre til bolystprosjektet Heia Innherred. Hvis vi i Verdal skal tiltrekke oss flere innbyggere, med barn i skolealder, er viktig å kunne vise at vi har gode skoler og er en kommune som satser på gode oppvekstsvilkår.

På vegne av FAU-lederne ved alle grunnskolene i Verdal

Ståle Moe