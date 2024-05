Først: Tusen takk til aksjonsgruppa for at dette ble en meget god debatt. Jeg har aldri opplevd et større engasjement, og så mange gode faglige innlegg i en sak.

Så for å kommentere noen påstander underveis:

Aps forslag burde ha vært kjent, også for flertallet og for avisa Innherred (der redaktøren overtok som nestleder året etter at styret vedtok å utsette K4). I budsjettforslag vårt fra 2023 er K4 tatt ut til fordel for Halsan. Dette er også forankra internt gjennom godt besøkte medlemsmøter. Så vil det i kommunens største parti være rom for flere syn. Partiet har en bredde, og vi har et svært aktivt partidemokrati som selvsagt sier ifra. Vårt standpunkt kom dermed ikke som en konsekvens av press fra andre, men som konsekvens av ny kunnskap, og demokratiske prosesser internt i partiet gjennom lang tid.

Vegard Austmo, leder i Levanger AP Foto: Odin Nordtømme

Så påstås det fra flere at kommunen taper 17 millioner på å si nei til K4. Dette er en påstand som må nyanseres. Den er knytta til salgsinntekt. Altså engangspenger knytta til at kommunen har bundet kapital i K4. Men kommunen eier en rekke eiendommer som er kjøpt med lånte penger, og Aps forslag har hele tiden vært å selge andre tomter til samme pris. Så når ledende politikere snakker om at k4 handler om å legge ned skoler, eller at eldreomsorgen svekkes så er det feil, og at media ikke er mer kritiske til alle tallene er uforståelig. Ellers så er jeg enige med de borgerlige partiene at vi trenger mindre følelser og mer fakta i ordskiftet, men da må de selv bidra til en mye mer faktabasert og nyansert debatt. De må heller ikke avvise alle argumentene som ikke passer deres eget syn. Det er heller ikke noe galt i å søke ny kunnskap. Så skal jeg selvsagt aldri kritisere Høyre for å drive høyrepolitikk, men jeg savner kanskje en større refleksjon fra samarbeidspartiene deres når påstander svelges rått som et absolutt faktum.

Jeg vil avslutte med å gi ros til Nina Groven i KrF og Merethe Bøhn-Flatås i Sp. De gjorde den jobben vi alle skal gjøre med å veie ulike hensyn opp mot hverandre, og søke kompromisser på tvers av de klassiske skillelinjene. Jeg har også full forståelse for at det er andre syn på saken. Men vårt nei er ikke et endelig nei, men et ja til å realisere andre prosjekt før K4 tas. Men for å skaffe et flertall for det valgte Ap å jobbe frem et kompromiss, altså bidra til et godt politisk håndverk som representerte den synet et flertall av kommunestyre kunne stille seg bak. I etterkant ser det ut til at det faktisk var det som både sikrer fremdrift for Halsan, og et noe større friområde i Kjønstadmarka. Så Innherreds uttalelser om Aps mening om saken er direkte feil, og Innherred burde vite dette. ’

Til høsten får vi saken tilbake. Hadde ikke Ap justert forslaget hadde det trolig blitt full utbygging i Kjønstadmarka nå, og Halsan satt på vent i langt flere år fremover. Den prisen våget ikke Ap å ta.

Vegard Austmo

Leder Levanger Ap