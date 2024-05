Et vedtak om detaljregulering av siste byggetrinn i Kjønstadmarka skal opp til behandling i kommende kommunestyre, en sak som har skapt engasjement de siste månedene.

Interessegruppa for bevaring av skogen i Kjønstadmarka mener at politikerne i denne saken har fått mangelfull og feilaktig informasjon når det gjelder skogens verdi. De mener også at beslutningen som skal tas, skjer på vaklende grunnlag, og gir grunn til utsettelse. Det kan i uttalelser fra interessegruppa høres ut som skogen i Kjønstadmarka skal fjernes og utraderes, det er veldig feil. Det er viktig å vite at hensynssonen, altså den skogen som alle er enige om at er viktig, aldri har vært tenkt berørt i forbindelse med trinn 4. Det som har kommet opp nå etter at saken er ferdig utredet, er om den vegetasjonen som har kommet opp i felt 4 de siste 10-12 årene er avgjørende negativ å fjerne og om at dette også bør være hensynssone, dette har faginstanser og myndigheter samlet i sin helhetlige vurdering sagt at det ikke er.

Jeg er uenig i at saken ikke er godt vurdert. Som lokalpolitikere skal vi forsøke å legge til rette for en best mulig utvikling av kommunen vår, vi er bredt sammensatt med forskjellige bakgrunner og forskjellige kunnskaper i kommunestyret, derfor er vi avhengige av gode saksframlegg der fordeler og ulemper belyses. For å sikre at alle hensyn ivaretas, også nasjonale, har Statsforvalteren gjennom sine fagavdelinger i oppdrag fra regjering og departementer å passe på at hensyn til landbruk, miljø, natur, reindrift, kulturminner, beredskap, oppvekst og helse, med mer, ivaretas opp imot nasjonale føringer, lover og regler. Det er altså sterke fagmiljøer som påser at arealutvikling ikke i for stor grad går utover andre samfunnsinteresser. Kunnskapsgrunnlaget i denne plansaken er også gjennomgått av sektormyndighetene som har dette som sitt ansvarsområde. Etter en avklaring mellom kommuneadministrasjon og Statsforvalter støttes nå hele reguleringsplanen som en helhet med bakgrunn i at de veilederne og plankravene som gjelder fult ut er ivaretatt.

Når areal ønskes omdisponert, så er det som er positivt for noen samfunnsinteresser negativt for andre. Essensen og utfordringen med arealplanlegging er at flere samfunnsinteresser ofte vil stå opp mot hverandre. Arealplanlegging er et langsiktig arbeid, og Kjønstadmarka 4 har i mange år vært avsatt til fremtidig boligområde i kommune- og områdeplan. Alle dagens beboere i Kjønstadmarka er, eller i hvert fall burde være kjent med dette.

Det er verdt å merke seg at både landbruksjord og skogsområder er gått med i utbyggingen av trinn 1,2 og 3 av Kjønstadmarka, det uten veldig stor motstand, fordelene har også her vært vurdert større enn ulempene. I bytte har vi fått et særdeles attraktivt boligområde som har sørget for tilflyttere og fortsatt vil sørge for tilflyttere til kommunen.

Så spørsmålet er slik jeg ser det, skal vi følge innstillingen og anbefalingene fra Kommunedirektøren i Levanger, Statsforvalteren i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, og nå sist et knapt flertall i Plan- og utviklingsutvalget som har vurdert og konkludert med at en helhetlig ferdigstillelse av Kjønstadmarka har større fordeler enn ulemper for Levanger og samfunnet som helhet enn ved å ikke å bygge ut.

Lars Erik Ertsås (H)

Leder Plan- og utviklingsutvalget