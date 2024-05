Redaktøren i Innherred turer fram mot politikerne i Levanger som har vist at de evner å forholde seg til ny kunnskap. Det gjør derimot ikke redaktøren som kaller nye politiske standpunkt til gamle saker for omkamper, sist i lørdagslederen om Kjønstadmarka. Å framstille det som at politikere tar omkamper for omkampenes skyld, er et lite elegant forsøk på å latterliggjøre dem, herr redaktør.

Jeg har følgende spørsmål: Meiner virkelig redaktøren at politikere bare skal stadfeste gamle vedtak når saker kommer opp på nytt, når det foreligger ny og avgjørende kunnskap en ikke hadde tilstrekkelig kjennskap til fra før?

Redaktøren må gjerne være fornærma for at han ikke fikk gjennomslag for sin utbyggingsiver i Kjønstadmarka. Det slår meg hvor bra det er at kommunen ikke er redaktørstyrt, men styrt av et ansvarlig kommunestyre som evner å ta en pustepause når det er nødvendig.

Av Kjell J. Vang