Eg fikk kaffen i halsen når eg leste i Innherred at mobbetallene ved ungdomstrinnet på Levanger og Verdal har steget igjen (selv om eg må innrømme at eg ikkje er overrasket) .

Det skyldes på at språkbruken har blitt hardere, men de setningene eg har fått tilsendt fra foreldre fra Åsen, Levanger og Inderøy minner mistenkelig om de samme tingene som ble kastet mot meg på tidlig 2000-tall, pluss et par nyere variasjoner. Trøndelag er tydeligvis like trangt som Vestlandet, og ungdommene er like hæslig nå som for 20+ år siden. Hva kan vi gjøre?

Mobbing er ikkje noe nytt. Alt som er "utenfor normen" er grunn nok til å finne noe negativt å si. Både voksne og barn lirer av seg stygge ting, både på nett og face to face. Det går på kropp,hud, hår, klær, legning, opprinnelse, meninger, evne, forfedre og fandens oldemor, det er bare kreativiteten som setter grenser. At noen velger å være seg selv istedenfor å føye seg i rekkene blir ansett som noen man kan ta, noen man kan plage, krenke og kanskje knekke. Behovet for å hevde seg er større enn normal folkeskikk og anstendig oppførsel, og det får ikkje konsekvenser for den som utfører handlingene.

Det får derimot konsekvenser for den som mottar denne oppførselen. Kroppen min har arr etter at alt sinnet ble rettet mot meg selv fordi eg ikkje passet inn, men ikkje var lykkelig når eg prøvde å være som alle andre. Eg har fortsatt ett ganske betent forhold til mat, egen kropp og mine interessefelt, for eg ble fortalt jevnlig at det var feil. "Bli litt mindre synlig , ikkje stikk deg ut" var det eg fikk høre fra PPT når mobbingen endelig ble tatt på alvor. Som jente 187cm på sokkelesten med hår som er kronisk i medvind, så var det bare å bøye nakken, klippe seg kort og håpe på det beste. Har fortsatt nakkeproblemer selv om eg har rettet meg opp og lært meg å gi mer faen.

Man trenger ikkje mastergrad for å skjønne at det man blir utsatt for i ungdomstiden følger deg videre i voksenlivet. "Tidlig forebyggende tiltak" er noe politikerene elsker å skrive i vedtakene sine, før de innføre budsjettkutt på poster som kunne hjulpet på problemet. For vi trenger flere miljøarbeidere på skolene som kan fange opp mobbingen. Vi trenger flere voksne på BUP, PPT og helsestasjonen. Vi trenger flere lærere som kan hjelpe til i skolehverdagen så elevene kommer seg helskinnet igjennom løpet. Og vi trenger at flere foreldre tar til seg at ungene demmers er stygg mot andre.

Utestenging er også en ting som bør taes fatt i. Allerede på ungdomsskolen bestemmes det hvem som er "bra nok" til å være med på russebussen på videregående. Mangfold blir glemt til fordel for "klipp og lim" kidsa som alle går i samme uniform og har de samme meningene, og faller du utenfor boksen som kul på ungdomsskolen, skal det følge deg de neste årene også. Når man er midt i ombyggingsfasen full i hormoner og ønsker om å finne deg sjøl, risikere du å havne nederst på rangstigen videre i livet også.

"Aill ska få sjansen" står det på døra til Levanger Ungdomsskole, men mange får ikkje det. Man går glipp av å møte helt fantastiske personer, fordi de ikkje blir ansett som verdige å bli kjent med og blir stemplet som raringer ved første øyekast. En generell holdningsendring er på overtid, både blant de unge og de voksne!

Snakk med poden/podetten/podden om normal folkeskikk, inkludering og hva som er sosialt akseptabel oppførsel på nett og face to face, så kanskje man kan begynne å snu trenden vi er i. Helst før det går liv.