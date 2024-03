Når læreren er borte, hvordan går det med spesialundervisningen for elevene da? Den er ikke god nok, viser en ny rapport som legges fram for Verdal kommunestyre over påske. «Kommunen har ikke et overordnet system som sikrer at elevene med spesialundervisning får det tilbudet de har rett til. Det er variasjoner mellom skolene om det settes inn vikarer for elevene med spesialundervisning.» heter det i rapporten. Nå skal kommunen lage bedre rutiner for å sikre elevene forsvarlig spesialundervisning når læreren er borte.

Revisjonen finner ellers ut at barns beste kan vurderes mer tydelig når saker behandles. Skolenes praksis er for ulik i dag. Her får kommunen en mild reprimande. Men ellers er det rimelig gode ord fra revisorene. Rapporten tyder på at måten Verdal gjør spesialundervisning på, fungerer forholdsvis godt.

Forvaltningsrevisjon ser på om lover og regler følges, og om politikernes vedtak er fulgt opp. Mens Riksrevisjonen presenterer sine rapporter med mye oppmerksomhet og tydelige konklusjoner, er den kommunale revisjonen mer beskjeden. Ofte er konklusjonene lite skarpe. Det gis sjeldnere krass kritikk enn det Riksrevisjonen gjør. Språkbruken er mildere. Det er kanskje greit. Det er tross alt noe annet å revidere en kommune enn et departement. Men noen ganger kan nok rapportene oppfattes som mer søvndyssende enn de trenger å være. Forvaltningsrevisjon betyr at det kommer noen eksterne og kikker kommunen i kortene. Det er en form for gransking, som bestilles av kontrollutvalget i kommunen. Dette er en innarbeidet måte å forbedre kommunens drift på.

I fjor var det mye politisk baluba rundt en planlagt gransking av kommunens helse- og omsorgsetat. Her vedtok politikerne å gjøre granskingen uavhengig av både kontrollutvalget og de etablerte rutinene for revisjon. Det ble bestilt en gransking utenfor de etablerte kanalene for å få eksterne til å se på kommunens drift. Vi tror ikke det var så klokt. Det er antagelig en god ide at også de mest politisk betente sakene håndteres ved forvaltningsrevisjon enn ved en annen konsulentrapport.