Kai Einar Olsen (79) fra Verdal er lurt opp i stry av norske myndigheter. Han var så dum at han jobbet lenger enn han må. Dermed blir han straffet med lavere pensjon livet ut. Det er svært urettferdig. Han er offer for den såkalte samordningsfella.

Kai Einar Olsen er ett av mange offer for et særdeles komplisert regelverk om pensjon. Han har jobbet med trygd og pensjon som Nav-byråkrat i 33 år, . Likevel vandret han uvitende rett i samordningsfella. Det rammer særlig statsansatte som har jobbet noen år ekstra, etter at de kunne gå av med pensjon. Det naturlige ville vært at man fikk ekstra pensjon. Eller iallfall det samme. Men her til lands blir man altså hardt straffet med lavere pensjon. Det er aldeles skammelig. Det er et så urimelig utslag av pensjonsreformen for drøyt ti år siden, at dagens regjering må rydde opp. Det er arbeidsminister Tonje Brenna og Arbeiderpartiets ansvar. Tar hun ansvar og rydder opp i urimelighetene? Det kan være en god måte å vise at hun tar vanlige folks problemer på alvor. Dessverre er det mye som tyder på at viljen til å rydde opp ikke er til stede.

I en rystende beskrivelse av hvordan pensjonsranet ble vedtatt mellom 2009–2011, forklarer professor emeritus Paul Knutsen prosessen i flere artikler. Det var i praksis umulig å forstå hvilket dypt urimelig utslag reformen ga disse pensjonistene da det ble vedtatt. Det ble forklart på en så ekstremt innviklet måte, at ikke engang professorer og eksperter i pensjon og trygd kunne forutse hvordan utslagene ville bli. Når det er ønskelig at flere skal jobbe lenger, er det ikke til å forstå at pensjonen oppmuntrer til det motsatte. Det er heller ikke til å forstå den manglende viljen til å rydde opp.

Det har dessverre ikke lyktes pensjonistene å få nok offentlig oppmerksomhet om saken. De må bare stå på mer. De må gjøre det de kan for å bli hørt. Den mest ansvarlige politikeren er Rigmor Aasrud. Hun var ansvarlig statsråd da endringene ble gjennomført. Nå er hun parlamentarisk leder i Ap, og sitter sammen med arbeidsminister TOnje Brenna med nøkkelen for å rydde opp i egen reform. Dersom Ap ikke rydder opp, bør de minnes på pensjonsranet hver dag fram til neste valg.