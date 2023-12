Rektor Anne Borg står i storm etter at hun refset egne forskeres ordbruk. Det kan dessverre se ut som NTNU har et kulturproblem, som Anne Borg bør ta på stort alvor.

Rektoren har dummet seg ut ved å irettesette egne forskere. Nå skal hun bøte på skaden ved å møte dem under fire øyne. Dette er betenkelig. Det er lite som har mer avkjølingseffekt for en samfunnsdebattant enn å bli kontaktet av sin rektor fordi hun reagerer på debattantens ordvalg. En leder ved et universitet bør ikke ha noe behov for å «ta en prat» med forskere som har debattert i offentligheten.

Ansattes ytringsfrihet har også vært aktuelt ved Nord universitet. Dette er i ferd med å bli et vanlig problem ved universiteter i den vestlige verden. Rammene for å ytre seg blir stadig klammere. Å uttale seg utenfor det rådende konsensus er vanskelig. Særlig innen tema som klima, kjønn og ulike identitetsspørsmål. Vitenskapshistorien er full av eksempler på at det trengs forskere som uttaler seg utenfor den etablerte enigheten. NTNU har gjennom den såkalte Eikrem-saken vist at de har et umodent syn på ansattes ytringsfrihet.

Ansattes ytringsfrihet er et problem ved stadig flere universiteter. Dessverre ser det ut som NTNU er blant de som har et kulturproblem, skriver redaktør Espen Leirset.

I denne debatten går det en konfliktlinje mellom de som vil prioritere vindkraft, og de som mener Norge bør vurdere kjernekraft. Det er sterke økonomiske interesser i det grønne skiftet. Derfor er det behov for en maktanalyse av debatten for å forstå de ulike posisjonene. Dessverre ser NTNUs rektor ut til å være lite bevisst dette. Istedet logrer hun for Norsk Industri, som representerer bedrifter med sterke økonomiske interesser i det grønne skiftet og særlig vindkraft.

Fredag denne uka blir det ekstraordinært styremøte ved NTNU, hvor styret skal vurdere rektor Anne Borgs håndtering av saken. Enkelte krever nå rektorens hode på et fat. Det finnes trolig en vei ut av Borgs uføre. Det er å etablere et kompetansehevingsprogram for ledere ved NTNU som har ytringsfrihet for ansatte som tema. Det må settes på dagsorden i hele organisasjonen. Dersom rektor Anne Borg skal ta problemet hun har rotet seg opp i på alvor, bør hun hyre på Anine Kierulf eller andre eksperter på akademisk frihet til seminar for sine ledere. Slik kan Borg bidra til å løse tillitskrisen NTNU står oppe i.