Det politiske sjokket er godt nytt for Verdal og Levanger videregående skole, men dårlig nytt for fylkesordfører Tomas I. Hallem (Sp). Det blir krevende å styre fylkeskommunen uten et flertall bak seg.

Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) er vinneren i skolesaken i Trøndelag. Tirsdag morgen la han fram forslaget som berger skolene i Levanger og Verdal. Foto: Odin Nordtømme

Særlig to partier er verdt å løfte fram: Det er Ap og gruppeleder Per Olav Skurdal Hopsø, som har greid å samle et flertall som rammer Sp og Høyre hardt. Etter at fylkesordfører-kjedet glapp på målstreken for Hopsø, kan han notere seg en storseier. Han greide å samle hele buketten fra Ap til SV, MDG, Rødt, KrF og INP til å gi en nesestyver til de borgerlige (Sp, Høyre, Frp, Venstre og Pensjonistpartiet).

Industri- og næringspartiet (INP) var tungen på vektskåla. De har en gruppe på bare to i fylkestinget, hvor levangsbyggen Ole Christopher Faldahl er én av dem. INP har greid å styre sin ferske, lille gruppe helt i sentrum av begivenhetene. De valgte å bli med Ap og co for å berge skolene. Det som skal ha vært avgjørende, var at forslaget ville rasere flere yrkesfaglige studieretninger. Her har næringslivet på Innherred vært tydelige stemmer, noe som må ha gjort inntrykk på INP.

Det ser ut som det blir få politiske seire for Sp og Høyre i fylkespolitikken, skriver redaktør Espen Leirset.

For den ferske fylkesordføreren Tomas Iver Hallem (Sp) er dette dårlig nytt. Innerst inne er han kanskje glad for at han slipper å fronte et stort kutt på skolen i sin egen hjemkommune. Men politisk er dette kostbart. Grepet fra Hopsø og co gjør det mye vanskeligere å styre fylkeskommunen. For nå må han styre på noen andres budsjett. Og han får lite politisk handlingsrom. Turtallet i den fylkeskommunale økonomien går på høygir med dette forslaget. Det settes av mindre i buffer. Det meste tas fra kutt i investeringer og bruk av bufferfond. Det gjør økonomien i fylket mer sårbar dersom renta holdes høy lenge. Fylkesveger blir også prioritert lavere av Ap-konstellasjonen enn det Sp og Høyre ville gjort. Dermed blir det få politiske seire for Sp og Høyre.

Her på lederplass har vi vært kritiske til prosessen fra administrasjonen. Få dager etter valget kom denne gigant-saken ut. Men de gapte rett og slett over for mye. Saken burde vært delt opp i geografiske soner, og porsjonert over hele perioden. Da ville noe omstilling kanskje blitt oppnådd. For nå ble dette berget som fødte en mus.