Blir Bjørn Arild Gram den viktigste forsvarsministeren i Norge på 50 år? Mye tyder på det. I går ble langtidsplanen for Forsvaret lagt fram. Det er en svær satsing som Gram legger fram. Både statsminister Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum la fram satsingen. Regjeringen topper laget for å vise hvor viktig satsingen er. Det er bra. Det er på høy tid at Norge satser tungt på Forsvaret. Det har vært nedprioritert helt siden 1990-tallet.

Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og forsvarsminister Bjørn Arild Gram legger frem langtidsplanen for Forsvaret under en pressekonferanse fredag 5. april ombord på kystvaktskipet KV Bjørnøya som ligger til kai i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Bakteppet er større usikkerhet og Russlands invasjon i Ukraina. Totalt skal Forsvaret styrkes med 600 milliarder kroner. Planen inkluderer fem nye fregatter, en ekstra ubåt, oppsett av en ny brigade i Hæren, og utvidelse av Heimevernet. Trøndelag får en ny maritim HV-styrke. Flybasen på Ørland skal styrkes kraftig, og det blir utbygging ved Luftkrigsskolen i Trondheim. Vernepliktige skal økes fra 9000 til 13.500. Ansatte i Forsvaret skal økes med 4600. Regjeringen vil nesten doble forsvarsbudsjettet på tolv år.

Det er bra. Men også på høy tid. Det vekker irritasjon blant vår viktigste partner, USA, at vi ikke har brukt to prosent av landets inntekter på forsvar. I år når vi målet. Det er i siste liten. For neste år kan Donald Trump være president igjen. Det vil være ubehagelig for Gahr Støre å møte Donald Trump dersom rike Norge ikke fyller forpliktelsene sine i Nato.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram er regjeringens fremste mann i satsingen på Forsvaret. Det er en rolle steinkjerbyggen håndterer godt. Vi kjenner ikke de interne prosessene i regjeringen. Vi vet ikke hvor hardt Gram har måttet jobbe i kulissene for å øke budsjettene såpass. Men vi vet at Gram er en erfaren politisk spiller. Han navigerer dyktig i det politiske landskapet. Her har han utvilsomt jobbet tett sammen med både partileder Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad fra Skatval. Men Gram står i spissen.

For å være en stor politisk leder, må man utnytte momentet. Timing er viktig. Gram har blitt forsvarsminister i den mest kritiske tiden vi har opplevd iallfall siden 1989, kanskje etter 1945. Den store satsingen på Forsvaret i den kritiske tiden vi er inne i, gjør Bjørn Arild Gram fra Steinkjer til en historisk viktig forsvarsminister.