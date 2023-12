Det finnes mange hverdagshelter. De som hjelper oss når vi blir syke, er blant dem. I tida før jul vil vi i Innherred sette søkelys på de som jobber ved Sykehuset Levanger. Helsehjelpen når du er syk er uvurderlig. Men sykehuset er også Innherreds største arbeidsplass. Nærmere 2000 personer jobber her.

Det er et mylder av ansattgrupper. Både sykepleiere og leger. Ingeniører og radiografer. Økonomer og assistenter. Renholdere og sjåfører. Sykehuset er en egen liten verden. Det kjenner vi blant annet fra kjente sykehusserier som Greys Anatomy, House og Scrubs. Her i avisa har vi ønsket å vise fram noe av alt som skjer på sykehuset i Levanger sentrum. Det gjør vi gjennom 24 reportasjer, som publiseres hver dag i adventstida.

Reportasjene er laget gjennom hver time i døgnet. Ved midnatt møtte vi Ingunn, som jobber på lukket avdeling. Vi møter Sissel, som tar imot en stor del av de 144.000 telefonsamtalene til sykehuset hvert år. Sykehusprest Åse snakker med de som har opplevd trasige ting. Therese og Jørgen jobber på intensiven, hvor det er en del av jobben å håndtere at pasienter kan dø. Dette er bare noen av alle som jobber på sykehuset, og som vi møter i reportasjeserien.

Sykehuset Levanger er ikke noe lite sykehus i norsk sammenheng. Det er 2,5 ganger så stort som Sykehuset Namsos. Det er på samme størrelse som sykehuset i Ålesund, Hamar og Arendal. Det er mye samarbeid på utdanning av sykepleiere med Nord universitet. Samarbeidet med NTNU har blitt bedre. Ikke bare gjennom Hunt-undersøkelsen. Men også ved at det nå utdannes medisinstudenter ved Sykehuset Levanger.

Vi går inn i en tid med mer og mer knapphet på fagfolk. Å rekruttere og beholde kritisk personell blir stadig viktigere, siden fagfeltene blir mer spesialiserte. Da er det viktig å vise seg fram som en interessant arbeidsgiver, og fortelle hvordan det er å jobbe med helse. Her i avisa er vi glade for at sykehuset har vært samarbeidsvillige, og sluppet journalister inn bak dørene. Vi håper våre reportasjer gir god lesing av hva som skjer innom dørene på Innherreds viktigste hus.