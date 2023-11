Hun er ofte sett på scenen som sanger, danser, konferansier eller som musikalartist. Nå skal levangsbyggen Julie Vikestad Olsen (31) synge krevende Queen-låter i musikalen We Will Rock You sammen med Verdal Teaterlag.

– Det er teknisk krevende. For det er en sjanger jeg ikke vanligvis er så mye innom. Jeg er jo klassisk skolert i bunn, sier Julie Vikestad Olsen, som gleder seg enormt mye til å komme skikkelig i gang med øvingene fremover mot premieren i romjula.

– Jeg kan love at det blir verdt å dra på den forestillingen, sier Olsen.

Holdte på å ødelegge bryllup

I ukens episode av podkasten Innkalt blir vi kjent med sangeren som åpenhjertig forteller om hvordan hun startet som toåring å synge til lyden av morens støvsuger.

Spill av episoden direkte her på siden, eller klikk på det lille spotify-ikonet for å åpne episoden i spilleren. Og hvis du av en eller annen grunn ikke skulle klare å spille den av der - så legger vi ved en egen avspillingsmulighet inne i denne artikkelen lengre ned i artikkelen.

Vi får også høre om hvordan hun trodde hun ødela et bryllup i Tønsberg når hun skulle synge brudeparet inn i kirka.

I tillegg får vi selvsagt vite mer om Queen-musikalen We Will Rock You, som skal spilles på Verdal, og hvilket forhold hun egentlig har til Queen.

Tidlig julegave til folket

Den faste filmspalten er også på plass, hvor vi får vite at Julie er i overkant glad i både hekser og julefilmer. Og i den anledning snakker vi også om julemusikk, hvor vi har laget en liten spilleliste til dere. For hva er vel førjulstid uten julemusikk?

Etter mye drodling fant programleder Kent-Einar Myreng og Julie Vikestad Olsen at de sammen burde lage en jule-spilleliste til folket. Den finner du her.

– Her må vi ha både Nordnorsk julesalme og Julen är här, sier Julie Vikestad Olsen.

– Ja! Så tar vi annenhver låt. Det her blir jo den ultimate spillelisten alle der hjemme trenger til jul, sier Myreng