Ukens gjest i podkasten Innkalt er selve gudmoren av kultur i Levanger, nemlig Solveig Salthammer Kolaas. Hun forteller om hvorfor vi MÅ skaffe oss et kulturhus i Levanger, hvorfor hun elsker katter, og hvordan hun klarte å plassere en smørpakke i vaskemaskinen.

Selv om det er enormt mye fliring og god stemning, snakker vi også med Kolaas om alvorlige ting. Som da hun kjempa mot brystkreften, og hvordan hun kom over skammen å miste håret under behandlingen.

I tillegg mimrer hun tilbake til innspillingen av TV-serien Tøttan på Tur, som gikk på TV Trøndelag på midten av 90-tallet. Der skal Kolaas blant annet ha klart å ødelegge sengen til svenskekongen Carl Gustaf.

– Vi fikk ligge i senga hans. Og i den anledning skulle vi hoppe i sengen på TV, og da hørte jeg at noe knakk. Men da har jeg det på CVen, sier Kolaas.

– Hvis noen har disse opptakene er vi veldig interessert i dem, sier programleder Kent-Einar Myreng.

Spill av episoden direkte her på siden, eller klikk på det lille spotify-ikonet for å åpne episoden i spilleren. Og hvis du av en eller annen grunn ikke skulle klare å spille den av der - så legger vi ved en egen avspillingsmulighet inne i denne artikkelen lengre ned i artikkelen.

Det ble en usedvanlig hyggelig time med latter og skrøner fra livet på veien med Solveig. Enten som musiker eller som meningsbærer. For Kolaas er alltid aktuell med ett eller annet. Enten det er sengeknusing, harpeopplæring eller mangel på hagestell.

– Jeg er ikke flink i hagen. Jeg har en veldig fin og koselig hage, men den er viltvoksende med stort potensiale, sier Kolaas, som innrømmer at det er foreldrene, som bor like ved, som er innom og steller for henne.

P.S. Neste episode av Innkalt er sesongens siste! Inn i studioet skal vi ha Sverre Bjarne Inndal, og vi ønsker derfor spørsmål fra dere lyttere! Er det noe du ønsker han skal prate om - eller du lurer på. Send oss spørsmål!