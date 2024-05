Det er tirsdag morgen. Jeg har på meg sorte klær og høye sorte sko, men først må barna i barnehagen. Vi er et syn der vi velter ut av bilen. Jeg løfter ettåringen opp på ene armen, forsøker å holde skoene hennes litt ut fra skjørtet mitt i det jeg tar en pose fylt med uteklær i den andre hånda. Fireåringen tripper ved siden av meg ikledd struttekjole med Frost-motiv og sommershorts utenpå buksa. I dag fikk hun velge selv for å spare tid. Etterpå kjører jeg innom kontoret for å printe andakten, velge ut bibeltekster som skal leses under begravelsen, og for å se gjennom minnetalen en siste gang. Den skrev jeg for to dager siden, etter at jeg møtte familien hjemme hos dem. De har lest gjennom og sendt talen i retur.

Å ha begravelse er en fantastisk del av jobben, det å få høre alle fortellingene om livet til den som er død. Å høre familiene fortelle fra hjertet, både om det gode og det vonde. Jeg tar oppgaven på stort alvor, det å formidle og oppsummere et helt liv. Jeg tenker ofte på hvor påfallende det er, det at hvordan avdøde blir fremstilt i begravelsen, avhenger mest av hvor mye pårørende forteller. Det slår meg at når alt kommer til alt er det forholdet til dem vi hadde rundt oss som definerer tida vår på jorda, og hvordan vi blir snakket om etterpå. Også kommer alt så tydelig frem når man er død, akkurat for sent til at man selv får høre det.

Denne dagen er det et eldre menneske som er død, slik det heldigvis ofte er. Hun har to sønner som er igjen, og de har hatt et veldig ulikt forhold til henne. Ikke så uvanlig. Dette har vært vanskelig å balansere i minnetalen. Jeg har på et vis måttet fortelle to fortellinger i samme tale. Tone ned det gode forholdet hun har hatt til den ene for ikke å såre den andre.

Jeg kommer inn i kapellet klokken ti, en halvtime før det starter. Da har jeg tid til å møte de pårørende og til å avklare med organist og begravelsesbyrå om det er noe utenom det vanlige. I dag er det ikke det. Fem på halv elleve står jeg og drikker et glass vann inne på siderommet fremme i kirka. Klokkene begynner å ringe, og jeg kjenner pulsen stige. Jeg plukker frem prestekjolen i polyester som jeg kjøpte under studietida, den som egentlig bare skulle være midlertidig, men som jeg aldri har fått byttet ut. Jeg finner frem papirene mine, går ut i kirkerommet og setter meg på stolen like ved kista. Jeg sender opp en bønn for hun som er død og for de som er igjen.

Etter første sang går jeg til talestolen, akkurat dette øyeblikket er nervepirrende, å stå foran en stille forsamling og høre din egen stemme bryte lydmuren. Etter dette går det av seg selv i dag. Jeg ser at minneordene berører de som er til stede. Jeg har valgt tema «hender» i andakten, Guds hender som gir oss livet og som tar oss imot når vi går ut av det, jeg ser at forsamlingen følger med. Det er ikke alltid lett å formidle noe fornuftig om troen i en slik setting, foran en kiste, til en forsamling der mange ikke tror.

Etter at vi har gått ut med kista og avsluttet ved graven går jeg ut bak mengden og tilbake til kirka. Ute har jeg på en sort kappe utenpå prestekjolen for ikke å fryse, og jeg tenker at jeg syns denne kappen ser så sørgmodig og gammeldags ut. Jeg føler meg kledd omtrent som han snåle privatlæreren i «Tre nøtter til askepott», han som hele tiden roper etter prinsen: «Hva med leksene?»

Jeg ser det som min hovedoppgave under begravelsen å hjelpe pårørende å ta en verdig avskjed med sin kjære. Skape trygghet i det utrygge. Det gjør godt å hjelpe andre, men etter de tyngste begravelsene kan jeg være helt utmattet, når mennesker har dødd unge, på tragisk vis eller det er andre triste omstendigheter. Men heldigvis dør de aller fleste på naturlig vis, i høy alder. I dag føler jeg meg lett når jeg kjører til kontoret for å spise lunsj.

«Hvordan er det egentlig å ha begravelser?» er et spørsmål som ofte dukker opp. Jeg kan ikke snakke for andre, men sånn kan det se ut for meg, det er en meningsfull og noen ganger fantastisk oppgave.