I fjor høst skrev Innherred om artisten Hanna Gravdal, som er i begynnelsen av 20-årene og jobber med sitt debutalbum som kommer i mai.

Som 17-åring ble Gravdal kronisk syk, og sykdommen har preget deler av livet hennes siden. Den første singelen som ble sluppet i oktober het «Tell her». Nå er altså «Time will heal» ute, og NRK omtaler singelslippet.

– Sangen er veldig viktig for meg, for på et tidspunkt trodde jeg at jeg måtte gi opp drømmen om å drive med musikk, sier Hanna Gravdal til NRK Sørlandet. Hun studerer utøvende rytmisk musikk i Kristiansand.

Gravdal forteller at jobben med debutalbumet har blitt litt som en dagbok. Musikken er i pop-landskapet, men blandet med elektroniske elementer.

Tekstene er basert på tanker, følelser og opplevelser, både som hun har erfart selv og fått erfare gjennom andre. Om å gi ut låt på kvinnedagen, sier hun til NRK at det er fint.

– Jeg synes det er en enorm styrke å vise sårbarhet. I musikkbransjen skal man liksom være så tøff og brøyte seg gjennom, sier Hanna Gravdal til statskanalen.