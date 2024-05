Grunnen er at han Klein har blitt klaget inn av en kvinnelig ansatt i Eurovision. Det skal være snakk om et voldelig utbrudd Klein hadde etter sin semifinaleopptreden torsdag.

Avgjørelsen med å diske Klein har skapt reaksjoner. Blant annet fra fjorårets finske deltaker, Käärija, som skulle presentert stemmene fra det finske folket i kveld. Lørdag skriver han på instagram at han trekker seg. Han skriver ikke at det er på grunn av diskingen, men de to er venner fra før - og tidligere i dag publiserte Käärija et knust hjerte like etter diskingen.