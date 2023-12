Levanger kirke var fullsatt da Bjarne Brøndbo og Åse-Rakel Bøhn hadde julekonsert der onsdag kveld.

Blant publikum var også en forventningfull Maria Skaufel, som var der sammen med støttekontaktene sine.

Ekstra spent var hun fordi hun hadde laget et maleri som hun skulle overrekke Bjarne Brøndbo etter konserten.

– Det var en fantastisk konsert fylt av latter og glede, og det var veldig hyggelig å møte Bjarne, sier Maria Skaufel til Innherred.

Hun forteller at hun elsker å male og gi bort.

– Jeg ga det til Bjarne fordi Bjarne fortjente et maleri. Han er en fantastisk herlig person som sprer glede, er morsom og gir god underholdning. Han er et forbilde for meg og mange andre, og var veldig imøtekommende og hyggelig da jeg tok kontakt, forteller Maria Skaufel om førjulsopplevelsen.