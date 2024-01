– Det er sorg for meg personlig, men det er også landesorg i Norge når Lillebjørn Nilsen nå er borte, sier Jan Eggum til NTB.

Lillebjørn Nilsen sovnet stille inn lørdag kveld den 27. januar med sine nærmeste rundt seg, opplyste hans plateselskap Grappa mandag.

Nilsen dannet i 1988 Gitarkameratene sammen med Eggum, Halvdan Sivertsen og Øystein Sunde.

Eggum beskriver Lillebjørn Nilsen som en av landets beste låtskrivere i flere tiår.

– Han er den visesangeren etter Alf Prøysen som har satt sterkest preg på Norge med sangene sine.

– Og jeg visste jeg var med på noe helt enestående når jeg spilte bassgitar på Gitarkameratenes avslutningslåt «Tanta til Beate». Dette følte jeg hver eneste kveld vi hadde konserter, sier Eggum.

– Sanger vi elsker, og sanger vi kan

Halvdan Sivertsen sier til NTB at Lillebjørn var, er og vil være en av de viktigste leverandørene av sanger til det norske folk.

– Sanger vi elsker, og sanger vi kan, sier Sivertsen.

Han forteller at når Gitarkameratene spilte "Tanta til Beate", og Lillebjørn sang, sto de andre tre med frydefull gåsehud og visste at de var med på noe stort.

– Så takk for sangene. For gitarspill og fløyter og munnspill og feler. For samspillet. Og for sangstemmen, som nådde inn til så mange, sier han videre.

– Det er en trist og rar dag. Takk Lillebjørn, avslutter Halvdan Sivertsen.

Øystein Sunde sier til TV 2 at nyheten om Nilsens bortgang var trist å få.

– Jeg har kjent ham siden vi var en neve stor, siden 1966. Det er veldig trist, sier Sunde.

Sanger som har satt seg i den norske folkesjela

Også utenfor Gitarkameratenes rekker mottas nyheten om Lillebjørns død med sorg.

– Lillebjørn Nilsen har vært en av Norges fremste visesangere og låtskrivere, og hans musikk vil leve videre i generasjoner, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Han trekker fram «Barn av regnbuen», «Tanta til Beate» og «Stilleste gutt på sovesal 1» som melodier og tekster som har satt seg i den norske folkesjela.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) sier til VG at Nilsens musikk og stemme har gitt glede og trøst til flere generasjoner, mens hans gitarbok var startskuddet for mang en fersk musikerspire.

– En helt unik historieforteller

– Det er selvfølgelig svært trist at han er borte, men jeg vet at han har vært syk veldig lenge, sier Kari Svendsen til Seher.no.

Svendsen, også kjent som Banjo-Kari, var fram til 1978 gift med Nilsen.

– Jeg har mistet en veldig god venn og kollega, og vi har mistet en veldig viktig person. Han var en helt unik visesanger og historieforteller. Det er ikke så mange som kan fortelle gode historier lenger, men det kunne han, sier Kari.

Komponist og musiker Steinar Ofsdal var nære Nilsen i mange tiår. Til NRK sier Ofsdal at han vil savne å «jamme» med ham til langt på natt.

– Det var vår greie.

– Dagens unge kjenner fortsatt sangene hans. Han har vært en hovedleverandør til det norske folk, sier Ofsdal.