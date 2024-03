Studenter fra Nord Universitet søker skuespillere en kortfilm. Filmen er i regi av studenter. Dermed har de ikke muligheten til å gi honorar, men de lover å dekke transport og mat. Dialogen i filmen skal være på norsk, og man trenger ikke noe profesjonell erfaring innenfor skuespilleri.

Filmen tilhører ifølge skaperne sjangerne psykologisk horror og drama. Rollene som de trenger å fylle er:

Fredrik, gutt (18-23 år), en dypt emosjonell, sjenert gutt som vanligvis ikke tar imot en hjelpende hånd. Han låser seg selv bort fra alt og alle, noe som ikke hjelper når hans døde foreldre kommer for å hjemsøke han.

Kristina, dame (29-50 år), er en forsiktig, empatisk kvinne, som vil at alle skal ha det bra med seg selv. Hun prøver på sitt aller beste å hjelpe sitt fosterbarn Fredrik til å komme seg over sin traumatiske fortid.

Roger, mann (29-50 år), er en ansvarsfull, og kjærlig mann, som er en viktig støttespiller til sin kone Kristina idet de prøver å bistå sitt nye familiemedlem.

Charlotte, dame (29-50 år), er en deprimert, emosjonell og hjelpesløs kvinne med et stort hjerte for sin sønn Fredrik. Livet hennes blir snudd på hodet når hennes ektemann John går til angrep mot sin sønn.

John, mann (29-50 år), er en ustabil voldelig mann som alltid skal skape bråk i hjemmet. Når han starter en dødelig kamp med sin sønn Fredrik går ikke alt helt etter planen.

Dersom dette er noe for deg eller noe du kunne tenkt deg å prøve, ber regissøren om at du tar kontakt via epost: sigurdsk@outlook.com