Det er også første gang at kunstneren selv kommer til galleriet, og det feires med musikk, taler, bobler og god stemning, forteller Elisabeth Ben Riala.

Utstillingsåpningen er lørdag 24. februar midt på dagen.

Kristian Finborud vil fortelle om kunsten sin, tankene bak motivene og etsningsteknikken.

– Vi gleder oss, og håper å få dele opplevelsen, fremhever Riala.

Tre av medlemmene i June in purple fra Verdal bidrar musikalsk. June Elisabeth Engen er vokalist i bandet, Jan Arvid Hedman spiller gitar og Dag Svartås spiller bass. I tillegg er gitarist Arild Buran og trommis Jonne By med i June in purple.

Feelgood

Hun sier mange er glade i Finboruds stemningsfylte bilder som både byr på humor og feelgood-følelse. I galleriet i Levanger sentrum får de vise bredden i kunsten med over 70 bilder.

Det er bilder med varme dager på svaberg og tett snødrev på vidda hvor skiene klabber.

– Han formidler menneskers møte med naturen som mange kan kjenne seg igjen i, forklarer Elisabeth Ben Riala.

Skihelter og amatører

Særlig skibildene har gitt ham et stort publikum, med alt fra fjellets helter til de klossete som famler av sted på sin første skitur med bestemor. Her kombineres stemningsfulle snølandskap med lun humor. Men utstillinger viser også andre årstider hvor nordmenn gjerne begir seg ut i det fri.

Alle bildene er utført i etsing og trykket for hånd i Finboruds verksted på Voss. Ikke noe datautstyr er brukt i noen del av fremstillingen. Finborud fyller 60 år i år. Han er født i Porsgrunn, men har siden 1989 hatt eget verksted på ulike steder på Voss. Nå med eget galleri og verksted med to ansatte i Voss sentrum.

Han har også illustrert to barnebøker og gitt ut fire egne bøker.

Et av bildene til Kristian Finborud med en eminent frikjører i sentrum.

Ikke bare ski og snø preger motivene.

Offroadsykling i fjellet.

Ruskevær ved sjøen.

Skikkelig vinterstemning i fjellet.