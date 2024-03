I en pressemelding forteller de at laget er godt i gang med produksjonen «Herberts univers». Det dreier seg om et nyskrevet familieteater skrevet av Kari Lise Skrataas Hynne. Musikken er skrevet av Torfinn Hynne, og Ola Wist Holmen står for det musikalske arrangementet.

Til sammen 16 aktører står på scenen, 13 barn og tre voksne. Premieren er altså på Fossheim forsamlingshus i Leksdal.

Om handlingen forteller ungdoms- og teaterlaget at hovedpersonen Herbert ofte føler på utenforskap. Han er den i klassen som ikke har det så greit. Gutten finner trøst i sin fasinasjon av verdensrommet, men en dag har Herbert fått nok av mobbing.

På magisk vis havner han på en ukjent og spennende reise, der han møter noen rare, kule, hundeliknende skapninger fra en planet langt, langt unna jorden.

– Men hva vil egentlig hundemenneskene med Herbert, og hvilke onde hensikter skjuler seg på månene til Mars, spør en hemmelighetsfull produksjonsleder Torfinn Hynne i pressemeldingen.