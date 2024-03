Rannveig Skillingstad og medarrangør Astrid Saure forteller i en pressemelding at gruppa Åtte potter rømme kommer for å spille. De byr ifølge arrangørene på et variert og spennende program med alt fra Øystein Sunde og Vazelina Bilopphøggers til John Lennon.

– Vi takker for full respons på de tidligere konsertene, og håper på stinn brakke med studenter fra Nord universitet, sier Skillingstad.

Hun konstaterer at ønsket om å skape liv midt i byen også midt i uka ser ut til å lykkes.

– Det er ikke alle byer forunt å ha et ungt musikkmiljø av høy kvalitet. Vi er en musikkbar med et allsidig repertoar for alle voksne, poengterer Rannveig Skillingstad.