– Disse syv spreke pensjonistene feirer 10-årsjubileum i år for sitt årlige påsketreff. Da settes hele palmehelga av til trivsel med kortspill, god mat, prat og latter, forteller Hanne Lene Balgaard i en epost til Innherred.

Og ja, at disse treffene er trivelige har lokalavisa fått den beste bekreftelsen på, da vi besøkte gjengen i påsken for tre år siden.

Da ble Innherred fortalt at kvelden gjerne kunne strekke seg til både klokken tre og fire på natta, og at spillet det går i er tressflush. Interessen for akkurat det spillet skal ha oppstått under en Syden-tur noen flere år tilbake.

Reportasjen fra besøket kan du lese under.