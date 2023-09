Tomålshelten sikret seier for Vinne 2 / Verdal 2

Iver Westvik Krokstad sto fram med to mål da Vinne 2/Verdal 2 seiret 3-0 over Rørvik i G16 2. divisjon, Avdeling 1 - Høst søndag. Dette var sesongens første tap for Rørvik.