Derås scoret to for Steinkjer 2

Steinkjer 2 lå under med to mål, men snudde kampen og vant 4-2 i 4. divisjon, Trøndelag - Avdeling 1 i fotball. Dagrun Ystad Derås scoret to ganger. Steinkjer 2 har tatt poeng i seks strake hjemmekamper.