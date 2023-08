Levanger 2 snudde til seier i sluttminuttene mot Ranheim 2

Levanger 2 lå under med to mål, men snudde kampen og vant 3-2 i 4. divisjon, Trøndelag - Avdeling 1 i fotball. Marcus Wenneberg scoret to av målene. Det brøt seiersrekken til Ranheim 2 på tre kamper.