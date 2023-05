Markabygda ble slått av Vuku 2/Leksdal 2

Pål Edvard Hellan ble matchvinner for Vuku 2/Leksdal 2 i 3-2-seieren over Markabygda på Elman stadion i 6. divisjon, Trøndelag - Avdeling 2 i fotball for menn mandag.