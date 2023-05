Tomålslykke i Egge-seier

Hannah Bjørnerås scoret begge målene for Egge og ble den store helten i 2-0-seieren over Levanger 2/Sverre 2/Skogn 2 i J17 2. divisjon, Avdeling 1 - Vår tirsdag. Det var årets første seier for Egge.