Overhalla rundspilte Vuku

Leila Smevik sto fram med to scoringer da Overhalla seiret 5-0 over Vuku i 4. divisjon, Trøndelag - Avdeling 1 i fotball for kvinner torsdag. Før møtet med Overhalla hadde Vuku tatt poeng i alle kamper denne sesongen.