Partnerskapet skal tilføre prosjektet kunnskap og erfaring som trengs for neste steg av prosjektet.

– Det at du får med en partner som kan produksjon av biogass mer fra innsiden enn det vi gjør, vil gi en ny dimensjon til å realisere prosjektet, sier administererende direktør ved Norske Skog Håvard Busklein.

Administerende direktør ved Norske Skog, Håvard Busklein, har tro på at prosjektet skal la seg gjennomføre. Foto: Daniel Stølan

Han mener at St1 vil bidra til at de kan innhente mer husdyrgjødsel hos gårdbrukere på Innherred og at de også vil optimalisere dette bedre via partnerskapet. Det vil også bli helt nødvendig, for ifølge tidslinjen skal prosjektet stå ferdig om tre år.

Utfordring

I dag er det 86 gårdbrukere på Innherred som har signert en avtale med Norske Skog. Det utgjør 209 000 tonn med husdyrgjødsel. For å realisere prosjektet trenger de nærmere 600 000 tonn.

Biogass-anlegget planlegges ferdig til 2027, og tidsrammen beskrives som knapp både av Norske Skog, St1 og bøndene som møtte opp på Fiborgtangen fredag.

– Det er ingen tvil om at det er en utfordring med volum og at tiden er knapp. Det er en stor utfordring, sier Busklein.

Prosjektet er ambisiøst, mener han, men sammen med St1 Norge har han tro på at prosjektet er gjennomførbart med hardt arbeid og god respons fra landbruket.

Arild Bye er en av 86 bønder på Innherred som har signert biogass-avtale med Norske Skog. Foto: Daniel Stølan

Enklere logistikk

Arild Bye er gårdbruker på Skogn, og er en av de som har signert en avtale med Norske Skog om biogass. Det ser han bare oppsider ved.

– Det blir enklere logistikk. Både i forhold til spredning og å kjøre til og fra forskjellige steder der du har spredeareal, sier Bye.

Han tror det å få en seriøs aktør med på laget er positivt, men samtidig at det er et ambisiøst prosjekt.

– Det er litt knapt med tid, så jeg tror det er en fordel at de deler de erfaringene som fungerer fra for eksempel Finland, sier Bye.

Staffan Lindberg, prosjektutvikler for biogass i Norden i St1, presenterte selskapets erfaringer med biogassproduksjon blant annet i Finland. Foto: Daniel Stølan

Shell-eier

St1 Norge (selskapet som eier Shell-stasjonene rundt i landet) er ifølge en pressemelding et nordisk energikonsern som er blant de største og mest erfarne biogasselskapene i Norden. De eier flere anlegg under utvikling og i drift. De har også god kjennskap til tett samarbeid med landbruket og det å bygge tillit, heter det.

– Vi er svært fornøyd med å ha blitt valgt som samarbeidspartner og er imponert over innsatsen som er lagt ned. Utover å jobbe med videre prosjektutvikling, blir det viktig for oss fremover å gjøre oss kjent blant gårdbrukerne for å forstå situasjonen de er i og hvordan vi kan samarbeide best mulig, sier Staffan Lindberg, som er prosjektutviklingssjef for biogass i Norden i St1.

I gang om tre år

I løpet av året skal det gjennomføres en hovedstudie, der målet er å ta en endelig avgjørelse om å investere innen utgangen av 2024. Biogassanlegget vil i så fall kunne settes i produksjon rundt årsskiftet 2026/27, etter en byggetid på halvannet til to år.