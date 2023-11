Jeg er barnelege, nærmere bestemt barneanestesilege Jeg heter Viktor Topolenko, en ukrainer fra Odessa, født i 1967 i et land du ikke lenger finner på kartet, selv om det en gang var verdens største land (USSR). Dette landet kan bli sett på forskjellige måter, men det ga meg en utdanning. Jeg fullførte videregående og ble uteksaminert fra en nautisk skole, nå kalt maritim høyskole. Jeg forlot imidlertid den maritime karrieren etter min første sjøreise. Det kan virke paradoksalt, men det var fra "havet" at min reise mot livets virkelige lidenskap begynte – medisin. Hvordan jeg, en person uten en eneste lege i familien og uten noen tilknytning til medisin, dramatisk endret studieretningen min, er verdig en egen samtale om Herrens uransakelige veier. Jeg er barnelege, nærmere bestemt barneanestesilege. I over tretti år har jeg vært engasjert i intensivbehandling av nyfødte, hvorav de siste 18 årene som avdelingsleder.

Blant mine mangler: patologisk sannhetskjærlig, rettferdig, og jeg skjuler det ikke godt Noen få ord om meg selv: Fem viktige hendelser i livet mitt – 1. Født, 2. Giftet meg, 3. Fikk og oppdro en sønn, 4. Tilegnet meg kunnskap og ferdigheter, 5. Reddet tusenvis av nyfødtes liv. Blant mine mangler: patologisk sannhetskjærlig, rettferdig, og jeg skjuler det ikke godt. Av natur er jeg en analytiker, designer, perfeksjonist. Jeg kan umiddelbart forstå essensen av ethvert system, identifisere styrker og svakheter, og finne måter å eliminere og forbedre det på. I løpet av min yrkeskarriere skapte og organiserte jeg arbeidet ved tre neonatale intensivavdelinger. Sammen med mine mange hobbyer, som fotografering, elektronikk, modellering, akvariehold, dyrking av kaktus og andre eksotiske planter, er min hovedinteresse spesialiseringen min - neonatal intensivpleie. En gang skrev jeg på Facebook-siden min: "Jeg har ikke bare en jobb, men jeg er heller ikke arbeidsledig. Jeg har ikke bare en jobb, men en virksomhet som erstatter både hobbyen min og jobben min. Dette er ikke bare et yrke, men en mening og en livsstil."

Men Norge er noe helt annet Det var manglende muligheter til å realisere oss videre profesjonelt, samt Guds forsyn og vennlige mennesker, som brakte familien vår til Norge. Vi kom som en stor familie rett til Levanger: min kone Larisa og jeg, sønnen Vladislav, hans kone Natalia og våre tre barnebarn. Min kone og sønn er også leger, og Natalia er sykepleier. Jeg har besøkt over et dusin land i Europa, Midtøsten og til og med Japan, men aldri noe skandinavisk land. Jeg ville ikke bo i noen av landene jeg besøkte. Men Norge er annerledes. Jeg visste at det var kaldt, regnfullt, mørkt om vinteren og mye snø; vikingene kommer fra et annet sted, og nordmennene er som Hollywood-stereotypen av vikingene - dystre og fåmælte. Etter å ha kommet hit, kunne jeg ikke akseptere virkeligheten og ventet en stund på at noe skulle skje. Stereotypene smuldret bort som et sandslott. Nordmenn er vakre, snille, sjarmerende og omgjengelige mennesker. Det er ingen kulde, akkurat som det ikke er varme. Klimaet er ganske behagelig, spesielt sammenlignet med det tørre og varme klimaet i Odessa. Vegetasjonen er en blanding av sentrale og vestlige deler av Ukraina. Fantastisk vakker natur og mennesker som ser og setter pris på denne skjønnheten.

Jeg er sørlandsk og derfor en temperamentsfull person Ukrainerne er emosjonelle mennesker, raske til å ta beslutninger og implementere dem. Selvfølgelig er det forskjeller. Jeg er sørlandsk og derfor en temperamentsfull person. I Norge er det ingen som har det travelt. Og hvis de skynder seg, gjør de det sakte. Det er store fordeler med dette, men det er også ulemper. Landet gjør mye og bruker enorme ressurser på å gi et anstendig liv for flyktninger fra ulike land. Jeg tror at det å bruke penger på dyktige spesialister med lang erfaring, et vell av kunnskap og ferdigheter og ikke gi muligheten til å realisere seg selv profesjonelt, er bortkastet penger og krefter. Gjeldende norske lover er ikke klare for full integrering av spesialister fra mange profesjoner, inkludert leger og sykepleiere. Til tross for tilgjengeligheten av dokumenter, ikke bare om mottatt utdanning, men også om arbeidserfaring og profesjonalitet, tar det fra tre til 5-8 år å få muligheten til å jobbe her i spesialiteten. Se for deg en kirurg som ikke har tatt en skalpell på så mange år.

Det er det samme som å be en kandidat om en stillingsbeskrivelse fra fødeavdelingen der han ble født Tro meg, det er mange høyt kvalifiserte spesialister i Ukraina. For spesialister er en slik profesjonell pause katastrofal lang og fører til diskvalifikasjon. Og dette til tross for den utrolige legemangelen i landet! På bare noen få måneder av 2020-2021 forlot 2,5 tusen medisinske arbeidere Ukraina til Polen. Det er nettopp problemene med å bekrefte sin profesjonelle status som stopper mange "proffer" fra å komme til Norge. Tro meg, det er mange høyt kvalifiserte spesialister i Ukraina. Jeg fikk muligheten til å jobbe med mange. Hvis en person har et diplom med apostille og har jobbet med sin spesialitet i 10 eller flere år, hva er poenget med å sammenligne antall timer i fag fullført for 10 år eller mer siden? Det er det samme som å be en kandidat om en stillingsbeskrivelse fra fødeavdelingen der han ble født. Gjennom årene har medisinsk kunnskap kommet langt. Spesialisten deltok på konferanser, seminarer og kongresser mange ganger, tok kurs i tematisk forbedring og avansert opplæring i sin spesialitet.

Jeg tror at alt er Guds vilje Kunnskapen hans ble supplert og forsterket av erfaring. Slike spesialister krever kunnskap om språket, et kurs om norsk helseorganisasjon og juridiske rammer, og opplæring på jobb under opplæringen for å studere de aksepterte standardene for medisinsk behandling og behandlingsprotokoller innen dette feltet av medisin i deres spesialitet. Integreringstiden og kostnadene kan halveres. Det viser seg å være et paradoks. Fra Ukraina kan du komme til Polen og jobbe der. Folk fra Polen kan komme til Norge og jobbe. Er det umulig å komme til Norge fra Ukraina og begynne å jobbe? Den som ikke samler avfall. Jeg er sikker på at denne tilstanden vil endre seg i nær fremtid. Jeg skulle virkelig ønske at Norge ikke ble oppfattet som et land folk kommer til ut av fortvilelse, men som et land med større muligheter. Jeg vil gjerne fortsette listen over mine prestasjoner i livet her i landet: Redde livet til mange små nordmenn. Lære å spille piano. Jeg tror at alt er Guds vilje. Vanskeligheter er gitt til oss for å teste styrken og evnene våre til å overvinne dem. Amen. Viktor fra Ukraina