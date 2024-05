Bare armenerne hadde en gud av gjestfrihet og gjensidig kjærlighet i sitt pantheon Det nasjonale kjøkkenet representerer det mest varierte uttrykket av kulinarisk kunst. Alle prinsippene for menneskelig ernæring, sammen med alle de deilige godene fra verden, er samlet i det nasjonale kjøkkenet. Måten å tilberede mange retter på har ikke endret seg, og til denne dag blir alle kjøkkenhemmelighetene overført til neste generasjon. Besøkende og gjester som har opplevd Armenia, tar med seg smaken av det armenske kjøkkenets unike variasjoner, som grunnlag for sine egne lands kulinariske tradisjoner. I skyggen av en rekke internasjonale kjøkken har det armenske kjøkkenet alltid utmerket seg med sin egenart og uovertrufne kunst. De unike egenskapene til det armenske kjøkkenet er forankret i den åndelige og emosjonelle forbindelsen mellom gjestfrihet og gjensidig kjærlighet. Bare armenerne hadde en gud av gjestfrihet og gjensidig kjærlighet i sitt pantheon, Vanatur. I den armenske kulturen kunne bordet samle både familiemedlemmer, venner og representanter fra ulike kulturer samt mestere fra ulike kunst- og håndverksdisipliner.Sarot eller søt shujukh, dekket med valnøttmasse, mel, en tykk gelélignende substans, og fylt med strengt tørkede valnøtter, krydder, myk og søt. Det er en uunnværlig del av de armenske festbordene.

Forberedelse (en oppskrift som er prøvd i tusen år) Retten tilberedes med druesirup, aprikos, kirsebærsirup, plommesirup eller granateplesirup, mel, vann, sukker, nøtter og krydder. Valnøttene renses, deles og henges på en streng. Blandingen kokes på lav varme under konstant omrøring. Etter at en gelatinøs masse dannes, dyppes valnøttbunter i den flere ganger, gjentatt flere ganger og tørket ved å henge i 10-12 dager. I tillegg brukes kanel, nellik og kardemommekrydder i oppskriften. Ingredienser: 1 kg nøtter (henges på en sterk tråd, henges opp og tørkes i 2-3 dager) 3 liter drue-, kirsebær-, plomme-, aprikos- eller granateplesirup (avhengig av saftens sødme) 300-400 g sukker 300 g mel (ikke for mye, da det kan føre til sprekker i massen) 1,5 ts malt kanel 4-5 stk kardemomme 1 ts malt nellik

La oss begynne: Sett doshaben på bålet, varm den opp, tilsett sukker. Rør hele tiden med en tresleiv. Når blandingen begynner å tykne litt, tilsett mel. Rør kontinuerlig til det blir en tykk masse, og kulene skal være helt blandet. Når doshab-blandingen er avkjølt, dypper du valnøttene i den og tar dem ut. La den overflødige juicen renne av, og heng i to til tre timer. Dypp deretter igjen i den søte væsken og heng dem på et solrikt sted til de er helt tørre. Kos deg!

Vili fra Armenia